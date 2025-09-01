La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine

01/09/2025

La Bourse de Casablanca a démarré en bonne mine lundi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,36% à 20.126,14 points (pts).



Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,35% à 1.650,02 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, gagnait 0,27% à 1.374,02 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s'adjugeait 1,59% à 1.959,51 pts.



Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses étaient enregistrées par Jet Contractors (+7,17% à 2.540 DH), Involys (+4,91% à 172 DH), Microdata (+4,55% à 977,5 DH), Alliances (+4,3% à 558 DH) et Résidences Dar Saada (+3,95% à 158 DH).



En revanche, M2M Group (-5,11% à 511 DH), Réalisations Mécaniques (-3,47% à 520,1 DH), IB Maroc.com (-3,04% à 76,11 DH), Ennakl (-2,29% à 42,7 DH) et Colorado (-2,25% à 87 DH) accusaient les plus fortes baisses.



Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,41%.

