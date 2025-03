La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine

28/03/2025

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en bonne mine vendredi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,19% à 17.624,3 points (pts).



Peu après l'ouverture, le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,29% à 1.432,53 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, se stabilisait à 1.196,35 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, prenait, quant à lui, 0,11% à 1.759,52 pts, rapporte la MAP.



Aux valeurs individuelles, Sociétés des boissons du Maroc (+9,25% à 2.350 DH), Stokvis Nord Afrique (+4,19% à 52,2 DH), Alliances (+2,77% à 556 DH), Taqa Morocco (+2,33% à 2.323 DH) et Ennakl (+2,1% à 36,9 DH) enregistraient les plus fortes hausses.



À l'inverse, les plus fortes baisses étaient accusées par Lesieur Cristal (-6,67% à 280 DH), IB Maroc.com (-4,43% à 38,61 DH), Med Paper (-4,17% à 23 DH), CDM (-4,02% à 1.123 DH) et HPS (-3,04% à 606 DH).



Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,13%.