La Bourse de Casablanca dans le rouge

Performance hebdomadaire

19/02/2023

Après sa progression la semaine dernière, la Bourse de Casablanca s'est inscrite sur une trajectoire baissière sur la période allant du 13 au 17 février courant, le Moroccan All Shares Index (MASI) a affiché une baisse de 0,41% à 10.684,60 pts.



Le MASI 20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a reculé, pour sa part, de 0,77% à 857,58 points, et le MASI ESG, indice de référence Environnement, Social et Gouvernance, a laissé 0,57% à 812,75 points.

Sur le front des valeurs, 12 indices ont clôturé la semaine en bonne mine, et 11 indices en territoire négatif, rapporte la MAP.



Le secteur des assurances a signé la meilleure performance de la semaine (+5,18%), devant celui des loisirs et hôtels (+4,46%) et de celui des transports (+3,68).



A l’inverse, l'indice de l'agroalimentaire a enregistré la plus forte baisse (-3,40%), celui des sociétés de portefeuille-holdings a laissé 3,09% et celui du pétrole et gaz 2,87 %.



Au titre de cette semaine, le volume global des échanges s'est élevé à plus de 439,71 millions de dirhams (MDH), dont plus de 438,99 MDH réalisés sur le marché central (actions).



Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Bank of Africa avec un volume transactionnel de près de 123,53 MDH, suivie d'Attijariwafa Bank (43,54 MDH) et de Wafa Assurances (37,78 MDH).

La capitalisation boursière s'est chiffrée, quant à elle, à plus de 559 milliards de dirhams.



Côté valeurs, les meilleures performances de la semaine ont été l'œuvre de Maghreb oxygène (+16,48% à 271,4 DH), Cartier Saada (+9,58% à 26,3 DH), Eqdom (+6,95 % à 1.000 DH), Atlantasanad (+4,52% à 125,95 DH) et Managem (+4,28% à 2.680 DH).



A l'opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par IB MAROC.COM (-10,16% à 27,85 DH), Cosumar (-5,29% à 180 DH), Disty Technologies (-6% à 188 DH), Oulmès (-3,98% à 1.376 DH), Salafin (-3,87% à 572 DH), et SNEP (-3,41% à 595 DH).