La Bourse de Casablanca clôture le 3ème trimestre en territoire positif

04/10/2023

La Bourse de Casablanca a clôturé le troisième trimestre 2023 en territoire positif, l'indice de toutes les valeurs, le MASI, gagnant 2,47% à 11.865,32 points (pts).



Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 2% à 961,59 pts et le MASI. ESG, composé des 15 instruments avec la meilleure notation ESG, a avancé de 0,95% à 876,98 pts, rapporte la MAP.



Le MASI.Mid small Cap, indice des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Casablanca, a, quant à lui, grimpé de 10,29% à 1.007,75 pts.



Sur le plan sectoriel, 14 indices ont terminé le trimestre en hausse, contre 9 en baisse. En détail, l'indice de l'immobilier s'est bonifié de 56,18%, devant ceux de la santé (38,84%) et des loisirs et hôtels (+27,27%). En revanche, le secteur de l'industrie pharmaceutique a décroché de 16,49%, suivi de ceux des mines (-8,74%) et des ingénieuries et biens d'équipement industriels (-5,4%).



Le volume global des échanges a atteint plus de 8,8 milliards de dirhams (MMDH), dont 7,4 MMDH réalisés sur le marché central et 1,2 MMDH sur le marché de blocs.



Attijariwafa Bank a été l'instrument le plus actif du T3-2023 avec 1,17 MMDH de transactions, devant Douja Prom Addoha (691,4 millions de dirhams - MDH) et BCP (682,7 MDH).

S'agissant de la capitalisation boursière, elle s'est chiffrée à plus de 609,59 MMDH.



Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été réalisées par Douja Prom Addoha (+66,63% à 16,33 DH), Timar (+45,19% à 559 DH), Alliances (+41,5% à 114,9 DH), Akdital (+37,84% à 479 DH) et Res Dar Saada (+26,01% à 21,8 DH).



A l'opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Managem (-15,77% à 1.651 DH), Oulmès (-14,97% à 1.352 DH), Sothema (-13,95% à 999 DH), Rebab Company (-12,51% à 93,5 DH) et TotalEnergiesMarketing (-11,54% à 1.150 DH).