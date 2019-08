La Bourse de Casablanca clôture juillet en bonne mine

17/08/2019

­­­­­La Bourse de Casablanca a clôturé le mois de juillet 2019 en hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, gagnant 2,92% et 3,05% respectivement.

Au terme des 22 séances de ce mois, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a atteint 11.616,49 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cumulé 9.463,61 points.

Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à 2,22% et 2,50% respectivement. S'agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a empoché +2,89% à 10.435,51 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a progressé de 3,37% à 10.055,06 points.

L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" s'est envolé, quant à lui, de 3,53% à 918,08 points, rapporte la MAP.

Sur le plan sectoriel, 13 compartiments des 24 représentés à la cote casablancaise, ont clôturé le mois sous de belles couleurs, signant des performances allant de 11,24% pour le secteur de "Sylviculture & Papier" à 0,26% pour celui de "Matériels, Logiciels & Services informatiques".

A la baisse, le secteur "Ingénierie et biens d'équipement industriels" (-8,96%) a perdu du terrain en juillet, accusant le plus fort repli de la cote, au même titre que "Equipements électroniques & électriques " (-5%), "Participation et promotions immobilières" (-4,40%), "Services aux collectivités" (-3,83%) et "Boissons" (-2,49%).

Par ailleurs, la capitalisation boursière s'est chiffrée en juillet à plus de 596,06 milliards de dirhams (MMDH), et le volume global des échanges s'est établi à environ 6,10 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances ont été signées par Timar (+47,56%), Disway (+16,14%), Fenie Brossette (+13,84%), Total Maroc (+13,12%) et Atlanta (+11,30%).

A l'opposé, Delattre Levivier Maroc, Maghrebail, S.M Monétique, Minière Touissit et Cartier Saada ont cédé respectivement -13%, -10,93%, -8,94%, -8,06% et -7,94%.

Pour leur part, les valeurs Itissalat Al-Maghrib (33,27%), Attijariwafa Bank (18,64%), Sodep-Marsa Maroc (13,17%), BCP (7,79%) et Cosumar (3,61%) ont été les plus actives du mois.