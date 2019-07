La Bourse de Casablanca affiche une légère baisse au premier semestre

05/07/2019

La Bourse de Casablanca a clôturé le premier semestre 2019 en légère baisse, ses deux principaux indicateurs, Masi et Madex, cédant respectivement 0,68% à 11.287,04 points et 0,54% à 9.138,42 points.

Corroborant la même tendance, les indices internationaux, FTSE CSE Morocco 15 et FTSE CSE Morocco All-Liquid, ont lâché 1,25% et 0,27% à respectivement 10.142,49 et 9.727,40 points.

Quant à l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10”, il a perdu 2,16% à 886,75 points, rapporte la MAP.

Sur les 24 secteurs représentés à la place casablancaise, seulement huit ont terminé ce premier semestre en hausse. Le secteur du “Pétrole et Gaz”, porté par la bonne tenue de ces deux valeurs Total Maroc et Afriquia Gaz, a terminé avec un gain de 21,59%. A la hausse également, le compartiment des “Services de transport”, favorisée par son unique titre Sodep-Marsa Maroc, a gagné 15,24%. En revanche, le secteur des “Ingénieries et biens d’équipement industriels” a lâché -37,70%, l”immobilier” -34,35% et les “Assurances” -10,62%.

Aux valeurs individuelles, le spécialiste marocain des systèmes électroniques de paiement multicanal, Hightech Payment Systems “HPS”, a signé la meilleure performance du Masi (+30,03% à 3.360 DHS), avec un volume d’échanges dépassant les 184,27 millions de dirhams (MDH). HPS poursuit ainsi sa trajectoire haussière entamée depuis plusieurs années (+53,90% en 2018, +116,65% en 2017).

Total Maroc a enregistré la seconde meilleure performance de la Bourse avec une hausse de 28,37% à 1.181 DHS (383,06 MDH d’échanges), suivi par le spécialiste de la grande distribution, Label’Vie avec 28,01% à 2.495 DHS (527,28 MDH d’échanges), Lesieur Cristal (21,77% à 165 DHS) et en cinquième position le spécialiste dans l’industrie du papier, Med Paper avec 19,57% à 24,99 DHS (3,56 MDH d’échanges).

A la baisse, Stroc industrie a essuyé le plus fort repli semestriel (-46,39% à 13,14 DHS), suivi de la valeur immobilière Douja Prom Addoha (-42,06% à 9,85 DHS), Sonasid (-39,87% à 279 DHS), Centrale Danone (-38,71% à 486 DHS), et Timar (-35,17% à 135,50 DHS).

La capitalisation boursière de la place a totalisé 583,09 milliards de dirhams (MMDH), à fin juin 2019, et la volumétrie globale s’est affichée à près de 36 MMDH, dont 14,7 MMDH réalisés sur le marché central et 12,71 sur le marché de Blocs.

Sur le front des valeurs les plus actives, Attijariwafa bank s’est accaparé 27,49% des transactions, suivie par Itissalat Al-Maghrib (14%), BCP (7,84%) et Cosumar (5,10%).