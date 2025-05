La Botola arrive à son ultime acte

L’AS FAR conserve sa place de dauphin

09/05/2025

L’AS FAR, qui recevait à Kénitra, a battu le Moghreb de Tétouan par 2 buts à 1, jeudi, en match de la 29è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, se maintenant ainsi à la deuxième place qualificative à la Ligue des champions d’Afrique.



Les Militaires se sont imposés grâce aux réalisations de Youssef El Fahli (26e) sur penalty et Joel Beya (85e), alors que Mohamed Ennahiri a réduit le score pour le MAT sur penalty (89e).

Grâce à cette victoire, l’AS FAR consolide sa deuxième place avec 54 points, alors que le club tétouanais est 14e avec 23 points et devra jouer jusqu’au bout sa place en D1.



A l’affût, le Wydad de Casablanca maintient la pression sur l’AS FAR, après sa victoire sur la Jeunesse sportive Soualem par 2 buts à 0, oeuvres de Cassius Mailula (29e) et Abdelmounaim Boutouil (79e).

Le WAC porte son actif à 51 points à la troisième place et complique la situation de Soualem, 15e avec 22 unités.



A Mohammedia, le FUS de Rabat a battu le Hassania d’Agadir par 2 buts à 1, et talonne de près le WAC (4e avec 50 points). Les buts du club rbati ont été inscrits par Ayoub Mouloua (13e) et Hamza Hannouri (89), alors qu’Assane Beye (35e) a marqué pour le HUSA, assuré de jouer les barrages pour le maintien en D1 (13e avec 29 unités).



La Renaissance Zemamra a profité de sa victoire à domicile sur l’Union de Touarga (12e/35 pts) par 3 buts à 0, pour se hisser à la cinquième place (47 pts), grâce aux réalisations d’Amine Azri (5e) et Yazid Faffa (59e, 90+4).



La RCAZ profite surtout du match nul (2-2) du Maghreb Fès sur la pelouse de l’Olympic de Safi, qui lui a valu une descente à la sixième place (46 pts). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Abdoulaye Diarra (45+4, 71e pen) au profit de l’OCS, désormais huitième (43 pts) et Ismail El Harach (16e) et Kabelo Seakanyeng (79e pen), pour le MAS.



Pour sa part, le Raja de Casablanca s’est imposé à domicile devant le Difaâ d’El Jadida (3-2). Ayoub Maamouri (15e), Mohamed Boulacsout (45+5) et Adam Ennafati (73e) ont marqué pour les Verts, septièmes au classement (45 pts), alors que Youssef Arbidi (39e) et Reda Majji (75e) ont inscrit les buts du DHJ (9e/39 pts).



L’Ittihad de Tanger, lui, a battu à domicile le COD de Meknès par 2 buts à 0, oeuvres de Bilal El Ouadghiri (6e) et Jaouad Rhabra (46). Grâce à cette victoire, l’IRT occupe la dixième place (37 pts), à une unité de son adversaire du soir, le CODM (11e/36 pts).



Mercredi, la Renaissance de Berkane s’est imposée à domicile sur le Chabab de Mohammedia par 1 but à 0. Le but de la victoire des Oranges, déjà sacrés champions, a été inscrit par Youssef Zghoudi (76e).



Suite à ce succès, la RSB porte son actif à 67 points, en tête du classement, alors que le Chabab, déjà relégué en D2, a le compteur bloqué à 4 unités.

A noter que l’ultime journée de la Botola est prévue ce dimanche à 20 heures, dernier acte où l’on suivra le duel à distance entre le WAC, troisième, et le FUS, quatrième. Si l’ASFAR est pratiquement assurée de terminer deuxième en jouant le HUSA, barragiste, le Wydad cherchera face à la RCAZ à préserver le 3ème poste, rang également convoité par le FUS qui affrontera en déplacement le CODM.



Quant au match au sommet de cette dernière journée, ça sera la confrontation directe entre le MAT, 14ème barragiste, et la JSS, 15ème, deuxième relégable après le SCCM, lanterne rouge qui accueillera lundi le Raja.



Programme



Dimanche à 20h00

HUSA-ASFAR

CODM-FUS

DHJ-IRT

MAS-RSB

MAT-JSS

UTS-OCS

WAC-RCAZ



Lundi à 20h00

SCCM-Raja.



Divers

Botola Pro D2



Ci-dessous le programme de la 28ème journée de la Botola Pro D2 dont le coup d’envoi des matches sera donné à partir de 16h00 :

CAK-MCO, OD-OCK, KACM-RBM, KAC-USYM, RCOZ-WAF, SM-CJBG, USMO-RAC et CAYB-JSM



Futsal



La sélection marocaine de futsal (U19) a fait match nul (6-6) face à son homologue espagnole, dans un match amical disputé mercredi soir à la salle Ibn Yassine à Rabat.

Les buts du Maroc ont été inscrits par Lahcen Ait Hemmou, auteur d'un triplé, Salahdine Ayoubi, Aiman Amhamdi et Saad El Jerrari.

Les Lionceaux de l'Atlas s’étaient imposés lors du premier match amical face à l’Espagne, disputé mardi, sur le score de 4 buts à 2.