La Botola Pro D1 reprend du service

Des chocs palpitants en haut et en bas du tableau

15/06/2023

Après une trêve d’un peu plus d’un mois, la Botola Pro D1 reprend, ce soir à partir de 20 heures, ses droits, et ce pour la compte de la 27ème journée.



Une manche qui revêt toute son importance du fait qu’elle pourrait laisser entrevoir le devenir de certains protagonistes, aussi bien les postulants au titre que les mal barrés appelés à jouer leur va-tout en vue d’éviter la relégation.



Pour ce qui est du haut du tableau, le public suivra avec grand intérêt un nouveau duel à distance entre l’ASFAR, leader (57 pts), et le WAC, son dauphin avec juste une petite longueur de retard. Les Militaires se produiront à la maison contre l’OCK, club menacé par les affres de la D2, en étant bon dernier avec l’IRT (22 pts). Et comme si ce genre de misères ne suffisait pas aux peines des Khouribguis, les joueurs de l’OCK ne s’étaient pas entraînés ces derniers jours, réclamant leurs dus non versés par le comité dirigeant.



Sur le papier, l’ASFAR part avec les faveurs des pronostics et voudra à tout prix conserver son avance sur le Wydad qui sera du côté d’Agadir pour croiser le fer avec le HUSA, un abonné du ventre mou du classement. Les Rouges sont sommés de tourner la page de la Ligue des champions perdue devant Al Ahly et de se focaliser sur ce match qui ne présente qu’une seule option pour eux : la victoire pour mettre davantage de pression dans ce sprint final sur l’équipe de l’ASFAR.



Tout comme l’OCK, l’IRT sera lui aussi à Rabat pour donner le ton à l’UTS. Face à la formation tourouguie, bien peinarde au 9ème rang, les Tangérois ont un coup à jouer dans l’espoir de se hisser d’un poste au classement et profiter éventuellement de l’issue de l’autre sommet du bas du tableau qui opposera le DHJ (14è avec 24 pts) au MCO (13è avec 25 pts).

Le SCCM, 12è avec 28 unités au compteur, jouera à fond ses chances en accueillant le MAS.



Si les Fédalis parviennent à s’imposer, ils pourront pratiquement assurer leur maintien dans la cour des grands. Dans la même enseigne que le SCCM, l’on peut loger le MAT (11è avec 29 pts) acculé à la victoire face à la Jeunesse de Soualem, dont la dernière victoire remonte au 7 avril dernier contre le DHJ.



Cette manche verra la programmation de deux matches sans enjeu, opposant l’OCS au FUS et le Raja à la RSB.



M.Bouarab