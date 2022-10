La Botola Pro D1 au goût de l’inachevé

07/10/2022

La Botola Pro D1 de football se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 5ème journée qui sera tronquée de deux rencontres, le derby WAC-Raja et le choc RSB-ASFAR, et ce en raioson de l’engagement continental de ces quatre clubs.



Le bal de cette manche sera ouvert, ce soir à partir de 18h00, par le match qui opposera au stade Moulay El Hassan à Rabat l’UTS au SCCM.



Samedi, deux matches sont au programme : MCO-JSS à 18h15 et DHJ-MAS à 20h30. Dimanche, l’OCK affrontera le FUS à 18h00.



A signaler que pour le compte de la 5ème journée de la Botola Pro D2, deux matches sont prévus ce vendredi à partir de 16h00 : ASS-USMO et RAC-RCAZ.