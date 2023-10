La Botola Pro D1 "Inwi" reprend ses droits avec des affiches alléchantes en haut et en bas du classement

26/10/2023

La Botola Pro D1 "Inwi" reprend ses droits à l'occasion de la 7ème journée, qui débute vendredi, après une pause de deux semaines, avec des affiches alléchantes en haut et en bas du classement.



La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) avait en effet reporté la reprise de la Botola Pro D1 "Inwi", après la trêve internationale, afin de permettre aux sociétés d'entretien de réhabiliter la pelouse de plusieurs stades, en prévision de la période hivernale de la saison sportive en cours, et en raison de la participation du Wydad Casablanca à la Super Ligue africaine.



La 7ème journée constituera ainsi une occasion pour la RS Berkane, en tête du classement de la Botola avec 14 points, de réaliser un résultat positif qui lui permettra de conserver sa position de leader ou de creuser l'écart sur ses plus proches poursuivants à l'occasion de son déplacement, dimanche, pour affronter le Maghreb Fès (MAS), 3ème avec 12 points.



Le MAS, qui avait remporté une belle victoire face au Mouloudia Oujda par 3 buts à 1, lors de la précédente journée, sera animé par la même volonté que la RS Berkane pour décrocher une victoire et s’assurer une place en peloton de tête, voire même décrocher la première place en cas d’échec de la RSB et du WAC à conserver leurs positions.



De son côté, le Wydad Casablanca, dauphin de la RS Berkane avec 13 unités, recevra sur sa pelouse le Mouloudia Oujda, 15ème avec 2 points, qui cherche toujours son équilibre, avec en point de mire une victoire pour s’accaparer le fauteuil de leader.



L’autre club casablancais, le Raja, troisième de la Botola ex-æquo avec le MAS, se rendra à Safi pour jouer contre l’équipe locale (9ème, 7 pts) dans une tentative d’engranger les 3 points de la victoire, susceptibles de lui permettre de rester en haut du classement et pourquoi pas devenir leader.



En bas de classement, pour le Youssoufia Berrechid, qui traverse une période de vaches maigres, avec une dernière place au tableau du classement et un seul point, une victoire paraît plus que vitale face à l’Union Touarga (8ème, 10 pts), afin de pouvoir s’extirper de sa position actuelle. Même cas de figure pour la Hassania Agadir et le Mouloudia Oujda, qui se partagent l’avant dernière place avec 2 points à leur actif et qui seront déterminés à sortir de la zone de turbulences.



L’équipe de Souss recevra sur ses terres la Renaissance Zemamra, tandis que le Mouloudia Oujda sera attendu de pied ferme par le WAC. Les autres rencontres de cette 7ème journée mettront aux prises le FUS Rabat au Chabab Mohammedia, l’AS FAR à l’Ittihad Tanger et le Moghreb Tétouan à la Jeunesse sportive Salmi.