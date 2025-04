La Bienalsur fera escale au Musée national de la photographie

07/04/2025

La 5ème édition de la Biennale internationale d'art contemporain du Sud (Bienalsur), organisée par l'Université argentine "Tres de Febrero", fera escale pour la deuxième fois au Musée national de la photographie à Rabat, a-t-on appris auprès des organisateurs.



L’édition 2025 de la Bienalsur, qui commémorera cette année son dixième anniversaire, devra parcourir à partir de juin prochain 73 villes dans une trentaine de pays.

Plus de 400 artistes ont été sélectionnés pour prendre part à cette édition, parmi quelque 5000 postulants.



A Rabat, Bienlasur aura parcouru, depuis le kilomètre zéro fixé à Buenos Aires, un total de 9.325 km sur les 19.640 km prévus cette année, culminant à Shanghai, en Chine.

Le Maroc est le seul pays d’Afrique du nord présent sur la cartographie de cette 5ème édition de la Bienalsur, qui s’érige en référence incontournable pour les mouvements artistiques dans les pays du Sud.



Lors de l’édition 2023, le Musée national de la photographie avait abrité une exposition collective de 17 artistes du Maroc et de plusieurs pays d'Amérique latine, dont les œuvres avaient mis en lumière les thèmes de la mémoire, de l’identité et de l'histoire, et avaient pour objectif d’établir un dialogue visuel et conceptuel entre des cultures variées.



Lors de la présentation de cette édition à Buenos Aires, le directeur de la Bienalsur, Anibal Jozami, a souligné que cette édition de la Bienasur est centrée sur « les urgences contemporaines (qui) amènent des artistes de latitudes, de générations et de contextes différents à converger autour d’une série de préoccupations communes », citant notamment la question environnementale qui domine à nouveau la scène.



Les œuvres sélectionnées s’inspirent « d’approches centrées sur des situations et des cas spécifiques, témoignant d’une plus grande conscience de la difficulté croissante qu’éprouve l’humanité à habiter la planète Terre».



Du point de vue de l’art contemporain, a-t-il expliqué, « la crise écologique commence à être perçue comme un nœud de problèmes et de questions qui affecte tous les aspects de la vie. C’est peut-être pour cette raison que, même si des questions comme la migration restent présentes, elles sont souvent éclipsées par les questions environnementales et, bien sûr, par les droits de l’homme ».



« BienalSur » se présente comme une plateforme artistique et culturelle d’envergure internationale, conçue pour favoriser la coopération entre musées, centres culturels et institutions universitaires à travers le monde.



Initiée par l’Université argentine « Tres de Febrero », cette initiative ambitionne de valoriser les voix artistiques émanant du Sud global et de proposer une relecture novatrice des enjeux de l’art contemporain.