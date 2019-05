La Banque populaire engagée pour la relance de l’investissement

La Banque populaire a organisé récemment à Casablanca un forum sur le thème : « Relance de l’investissement des PME, des attentes aux solutions ».

Ce forum, dont le coup d’envoi a été donné par Mohamed Karim Mounir, président du Groupe Banque populaire, et marqué par la présence effective de Mohamed Benchaaboun, ministre de l’Économie et des Finances, s’inscrit dans le cadre de l’engagement résolu de la Banque populaire aux côtés des entreprises afin de les accompagner dans leurs projets d’investissement.

Lors de cette rencontre, plus de 400 dirigeants d’entreprises ont ainsi échangé - dans le cadre de panels - autour des attentes et des solutions à mettre en œuvre. « Cette rencontre constitue une occasion pour la Banque populaire de livrer aux opérateurs des solutions concrètes pour les accompagner dans leur processus de développement, et de réaffirmer son engagement pour la relance de l’investissement », a souligné Soumia Alami Ouali, directeur général adjoint en charge de la banque de l’entreprise à la Banque centrale populaire.

L’organisation de cet espace d’échanges sur les problématiques liées aux PME et à l’investissement confirme la relation privilégiée de la Banque populaire avec cette catégorie d’entreprises, qui, pour rappel, représentent plus de 95% des entreprises privées du Maroc.

Cette initiative vient ainsi s’ajouter à d’autres actions concrètes et multiformes du groupe en faveur des PME. A travers l’implication de ses Banques populaires régionales qui sont en première ligne en matière de financement de l’économie régionale et d’accompagnement des PME, les parts de marché du Groupe Banque populaire en crédits dépassent souvent 40% des financements accordés par le secteur bancaire à l’échelle régionale.