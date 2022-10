La Banque mondiale prévoit une croissance de 5,5 % en 2022 et un ralentissement à 3,5 % en 2023 dans la région MENA

07/10/2022

La Banque mondiale a mis à jour mercredi ses prévisions de croissance pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) qui devrait atteindre 5,5 % en 2022, le taux de croissance le plus rapide depuis 2016, suivie d'un ralentissement à 3,5 % en 2023. Tout en précisant que cette croissance sera "inégale" selon les pays, l'institution financière basée à Washington relève que l'énergie, l'inflation alimentaire et la hausse des taux d'intérêt mondiaux ajoutent du "stress" aux importateurs de pétrole.



"Cette croissance est inégale dans la région, car les pays, qui luttent toujours pour surmonter les effets durables de la pandémie de COVID-19, sont confrontés à de nouveaux chocs violents du fait de la hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires provoquée par la guerre en Ukraine, de la hausse des taux d'intérêt mondiaux et du ralentissement aux États-Unis, en Chine et dans la zone euro", indique la Banque mondiale dans un communiqué.



La dernière mise à jour économique de la Banque mondiale, intitulée "Un nouvel état d'esprit: une plus grande transparence et responsabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord", constate que les pays exportateurs de pétrole de la région bénéficient des prix élevés des hydrocarbures, alors que les importateurs sont confrontés à "un stress et à un risque accrus" en raison de l'augmentation des factures d'importation, en particulier pour l'alimentation et l'énergie, et du resserrement de l'espace budgétaire, car ils dépensent davantage en subventions sur les prix pour amortir l’impact des hausses de prix sur leurs populations. "Tous les pays de la région MENA devront procéder à des ajustements pour faire face à des prix nettement plus élevés des produits alimentaires et autres importations, en particulier s'ils entraînent une augmentation des emprunts publics ou des dévaluations monétaires", a déclaré Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour MENA. Région.



"Ce dont les pays ont besoin maintenant, c'est d'une gouvernance intelligente pour affronter la tempête et commencer à se reconstruire après de multiples chocs en plus de la pandémie.", a-t-il ajouté. L’analyse de la Banque mondiale, publiée deux fois par an, prévoit des trajectoires de croissance divergentes dans la région. Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) sont sur "la bonne voie" pour croître de 6,9 % en 2022, soutenus par les revenus élevés des hydrocarbures, ralentissant à 3,7 % en 2023 avec la baisse des prix des hydrocarbures. Les pays en développement, exportateurs de pétrole devraient connaître des tendances similaires à celles du CCG, mais à des niveaux inférieurs, avec une croissance en 2022 qui devrait passer à 4,1%, menée par l'Irak, avant de retomber à 2,7% en 2023. Les pays importateurs de pétrole devraient, pour leur part, croître de 4,5% en 2022 et 4,3% en 2023.



Cependant, le ralentissement de la croissance en Europe présente un risque particulier, car "ce groupe de pays dépend davantage du commerce avec la zone euro, en particulier les importateurs de pétrole nord-africains les plus proches de l'Europe : la Tunisie, le Maroc, et l'Égypte", souligne la Banque mondiale. Dans toute la région, les décideurs politiques ont introduit des mesures, en particulier des contrôles des prix et des subventions, pour rendre le prix intérieur de certains biens, tels que la nourriture et l'énergie, inférieur au prix mondial.

Le rapport constate ainsi que cette démarche a eu pour effet de maintenir l'inflation dans la région MENA plus faible que dans les autres régions.



Certains gouvernements ont effectué des paiements en espèces aux ménages les plus pauvres, un moyen plus efficace d'aider les pauvres à faire face à la hausse des prix que les subventions générales du marché qui font baisser les prix pour tout le monde, y compris les riches, ajoute la même source précisant que les gouvernements engageront des dépenses supplémentaires à mesure qu'ils augmenteront les subventions et les transferts monétaires pour atténuer les dommages causés au niveau de vie de leurs populations par la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie.



Si les pays exportateurs de pétrole disposent des moyens, les importateurs de pétrole en développement, cependant, "ne disposent pas d'une telle aubaine et devront réduire d'autres dépenses, trouver de nouveaux revenus ou augmenter les déficits et la dette pour financer les programmes d'atténuation de l'inflation et toute autre dépense supplémentaire".



De plus, la Banque mondiale alerte qu'à mesure que les taux d'intérêt mondiaux augmentent, "le fardeau du service de la dette des importateurs de pétrole augmentera", car ils doivent payer un taux d'intérêt plus élevé à la fois sur toute nouvelle dette qu'ils contractent et sur la dette existante qu'ils refinancent, ce qui pèse sur la viabilité de la dette des pays au fil du temps, en particulier pour les pays dont le niveau d'endettement est déjà élevé, comme la Jordanie, la Tunisie et l'Egypte.