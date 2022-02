La Banque centrale de Russie intervient sur le marché des changes pour “ stabiliser la situation ”

24/02/2022

La Banque centrale russe a annoncé jeudi commencer des "interventions" sur le marché des changes afin de "stabiliser la situation" après la chute du rouble, au moment où la Russie a lancé une opération militaire contre l'Ukraine.



"Afin de stabiliser la situation sur le marché financier, la Banque de Russie a décidé de commencer des interventions sur le marché des changes", a annoncé la Banque centrale dans un communiqué. Ces mesures sont également destinées à "fournir des liquidités supplémentaires au secteur bancaire" russe, menacé par les sanctions occidentales.



"La Banque de Russie assurera le maintien de la stabilité financière et la continuité des opérations des institutions financières, en utilisant tous les outils nécessaires", a-t-elle encore indiqué, assurant avoir des "plans d'action clairs pour tout scénario".



La monnaie russe a temporairement chuté de 9% jeudi matin et a atteint un plus bas historique. A 06h42 (05H42 GMT), le rouble a touché un plus bas, à 90 roubles pour un dollar, une première dans son histoire, soit une baisse de 9,02% par rapport à la clôture de la veille. A 08H07 (07H07 GMT), le rouble perdait 5,40%.