La Banque africaine de développement soutient l’entrepreneuriat des jeunes et l’innovation au Maroc

Permettre aux jeunes entrepreneurs d’apporter leur contribution

14/10/2019 Libé

La Banque africaine de développement a pris part à l’édition 2019 des rencontres « Innovation et Jeunesse » qui se sont tenues du 30 septembre au 4 octobre. Un évènement organisé conjointement par le ministère marocain de la Jeunesse et des Sports, le ministère danois des Affaires étrangères et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

L’objectif de cette rencontre était de permettre aux jeunes entrepreneurs d’apporter leur contribution aux chantiers de développement, notamment la promotion de l’innovation et du développement durable, la création d’emploi et le renforcement du dialogue intergénérationnel. C’est ainsi que plus de 100 jeunes ont participé, pour la première fois, à un laboratoire d’innovation. Avec comme finalité de créer de nouvelles solutions et ainsi mettre leurs talents au service de l’émergence économique du pays.

Soutenir les jeunes entrepreneurs est une constante priorité de la Banque africaine de développement, poursuivie au Maroc à travers son programme Souk At-Tanmia (SAT). Une initiative financée par le Programme de partenariat dano-arabe (DAPP) qui se veut être un mécanisme de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes et à la création d’entreprise et d’emploi. SAT combine ainsi accès au financement et accompagnement technique pour répondre aux besoins des jeunes, femmes, associations, coopératives et micro-entrepreneurs.

C’est dans ce cadre que la Banque a participé au comité de sélection des équipes des jeunes talents et tenu un stand lors de la journée intitulée « Dialogue et Jeunesse ». Un processus qui s’est conclu par la remise de trophées aux huit meilleures équipes qui bénéficieront désormais des services financiers et d’accompagnement pré et post-création de Souk At-Tanmia. A cela, s’ajoute l’organisation d’une séance d’information sur cette initiative qui a réuni plus de 100 jeunes entrepreneurs issus des différentes régions du Royaume.

« Nous sommes heureux d’apporter notre soutien pour aider tous les jeunes qui veulent entreprendre, créer et aller de l’avant », a déclaré le directeur général de la Banque africaine de développement pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, en présence de Son Altesse Royale, la Princesse Mary du Royaume du Danemark. « J’ai pu constater la diversité des talents et l’innovation dont ils font preuve pour créer des solutions. Je félicite les huit entreprises retenues qui bénéficieront de notre programme, Souk At-Tanmia», a-t-il ajouté.

Des procédés agro-industriels novateurs en passant par de nouvelles techniques de recyclage des déchets, les projets présentés ont démontré l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. « Nous avons constaté l’incroyable diversité des idées présentées et l’audace des jeunes talents qui les portent avec détermination. Nous en sommes ravis et seront, à travers Souk At-Tanmia, à leurs côtés pour les suivre et les aider sur les prochaines années», a souligné Leila Kilani Jaafor, cheffe du projet SAT.

Le partenariat entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement qui, dure depuis près d’un demi-siècle, compte près de 170 projets et programmes totalisant un engagement financier de plus de 10 milliards de dollars. Ces financements couvrent différents secteurs stratégiques, notamment l’énergie, l’eau, les transports, l’agriculture ainsi que le développement social.