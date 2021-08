La BVC dans le vert du 23 au 27 août

29/08/2021

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 23 au 27 août 2021 dans le vert, l'indice global composé de toutes les valeurs de type action, Masi, gagnant 1,41% à 12.784,69 points.



Au terme de cette semaine, le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé de 1,65% à 1.045,56 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a pris 1,47% à 10.397,21 points.



L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" a grimpé de 1,75% à 961,52 points, rapporte la MAP.



Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid ont terminé la semaine sur des gains respectifs de 1,6% à 12.099,09 points et de 1,57% à 10.907,8 points.



Sur le plan sectoriel, 20 indices ont clôturé en hausse, tandis que quatre autres ont affiché grise mine. Ainsi, le secteur de la "Sylviculture et papier" s'est envolé de 6,74%, devançant les "Distributeurs" (4,59%), les "Matériels, logiciels et services informatiques" (2,86%) et l'"Electricité" (2,5%).



Le volume global des échanges de la période a atteint plus de 374,166 millions de dirhams (MDH) et la capitalisation a dépassé les 656 milliards de dirhams (MMDH).



Attijariwafa Bank a été l'instrument le plus actif avec 57,013 MDH, soit 15,35% du volume d'échanges, devant Itissalat Al-Maghrib (9,03%) et Salafin (9,02%).



Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été l'œuvre de S.M Monétique (10,52%), M2M Group (8,2%), Promopharm S.A (8,11%) et Med Paper (6,74 %).



Les plus fortes baisses ont été accusées par Zellidja (7,74%), SNEP (7,39%), Sothema (5,53%) et Réalisations mécaniques (3,75%).