La BVC achève juin en hausse

05/07/2021

La Bourse de Casablanca a achevé le mois de juin en territoire positif, confortée notamment par les performances des secteurs "Participation et promotion immobilières" et "Sylviculture et papier".



Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a avancé de 2,43% à 12.409,24 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) de 2,55% à 1.016,21 points, rapporte la MAP.



Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 2,41% à 10.090,91 points, alors que l'indice de référence Environnement, social et gouvernance "Casablanca ESG 10" s'est bonifié de 1,91% à 929,43 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 3,80% à 10.674,91 points et le FTSE Morocco All-Liquid 2,26% à 10.589,70 points.



La Bourse a vu 18 indices sectoriels finir sur une note positive, contre 5 qui ont perdu du terrain et un seul secteur en stagnation. Le secteur de l'immobilier (+31,85%) s'est envolé de 31,85%, réalisant la meilleure performance sectorielle, devançant ainsi les secteurs de la "Sylviculture et papier" (+21,86%) et de "l'Industrie pharmaceutique" (+16,55%).



En revanche, le secteur de "Portefeuilles-Holding" a lâché 5,64%, au même titre que celui des Services aux collectivités (-5,32%) et des télécommunications (-1,79%). La capitalisation boursière, quant à elle, s'est chiffrée à plus de 637 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global des échanges s'est établi à 9,58 MMDH.



Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été réalisées par Résidences Dar Saada (+35,56%), Fenie Brossette (+34,17%) et Alliances (32,74%). En revanche, les plus lourdes baisses ont été accusées par Unimer (-12,91%), Maroc Leasing (-11,32%) et Rebab Company (-10,87%). Par ailleurs, Ciments du Maroc, Attijariwafa Bank et Itissalat Al-Maghri ont été les instruments les plus actifs du mois avec des parts respectives de 33,72%, 14,49% et 6,56%.