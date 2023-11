La BERD lance son programme "Youth in Business" à Casablanca

Renforcer l'accès des jeunes aux possibilités de développement des compétences et de financement

23/11/2023

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a lancé, lundi à Casablanca, le programme "Youth in Business" en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes au Maroc.



Ce programme renforcera l'accès des jeunes aux possibilités de développement des compétences et de financement afin de débloquer leur plein potentiel en tant que moteurs des économies inclusives.



Cette nouvelle initiative souligne à quel point il est important de soutenir les jeunes entrepreneurs qui apportent de nouvelles idées sur le marché et réinventent les secteurs traditionnels par des modèles économiques innovants, rapporte la MAP.



Selon l'étude de marché réalisée par la BERD pour le programme, il existe un fort potentiel de marché inexploité, 79% des jeunes porteurs de projets mentionnent le financement comme principal obstacle à la croissance de leur entreprise, seuls 22% ont eu recours à un prêt et 52% prévoient d'y recourir à l'avenir.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur général de Bank Al-Maghrib (BAM), Abderrahim Bouazza, a affirmé que le développement de l'entrepreneuriat est au cœur des enjeux économiques actuels, rappelant que le nombre des jeunes diplômés sans emploi est cinq fois plus élevé que celui des jeunes sans diplômes d'après les statistiques du Haut Commissariat au plan (HCP).



Evoquant le programme "Youth in Business", M. Bouazza a précisé qu'il constitue une nouvelle brique dans le processus de construction de l'écosystème de l'entrepreneuriat des jeunes et des petites entreprises qui n'a cessé de se développer sous l’impulsion du gouvernement et de BAM, avec la contribution des acteurs de l'écosystème du financement et de l'accompagnement.



"Ce programme adopte une approche intégrée dans la mesure où il couvre la dimension des services financiers et non financiers visant à développer les capacités des porteurs de projets", a-t-il indiqué.



De son côté, le directeur de la BERD pour le Maroc, Antoine Sallé de Chou, a fait valoir que ce programme est le premier au Maroc de ce type et est l'un des plus importants que la BERD a pu faire en rapport avec cet enjeu.



"Il témoigne mieux que tout de l’intérêt que nous portons à cette thématique de premier plan qu’est l’inclusion économique des jeunes qui, avec le digital, figure parmi les axes stratégiques de la BERD", a-t-il fait remarquer, notant qu'à travers ce programme, la BERD soutient la participation économique des jeunes en finançant des entreprises dirigées ou détenues par des entrepreneurs de moins de 35 ans.



Selon M. Sallé de Chou, la BERD mettra à disposition 100 millions d'euros en lignes de crédit pour la rétrocession de prêts aux jeunes petites et moyennes entreprises sur une période de cinq ans et offrira un renforcement des capacités auprès des institutions financières partenaires.



En marge de cette rencontre, la BERD a signé un prêt de 20 millions d’euros accordé au Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH Bank). Il s’agit du premier prêt de la BERD au titre du programme à destination des jeunes entrepreneurs au Maroc, qui doit permettre l’octroi de prêts à des TPME possédées ou dirigées par de jeunes entrepreneurs.



CIH Bank bénéficiera d’un programme d’assistance technique et sera incitée à élaborer une stratégie visant à mieux servir les entreprises dirigées par des jeunes. Cette assistance comprendra également une composante de renforcement des capacités à destination des TPME dirigées par des jeunes, qui permettra de proposer des projets de conseils personnalisés, des formations à l’entrepreneuriat et du mentorat numérique.