La BERD et le Crédit Agricole du Maroc s’allient pour soutenir les TPME après le séisme

09/12/2024

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a octroyé un prêt de 50 millions d’euros en monnaie locale au Crédit Agricole du Maroc (CAM), destiné à soutenir les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME). Ce financement vise particulièrement les entreprises implantées dans les zones affectées par le séisme du 8 septembre 2023, qui représentent 65 % des bénéficiaires.



Ce prêt, qualifié de premier rang, répond à la nécessité pressante de liquidités pour les TPME marocaines. Ces fonds permettront à ces entreprises de relancer leurs activités, de reconstruire leurs moyens de subsistance, et de préserver leur capital humain. Cette initiative s'inscrit dans la continuité du partenariat stratégique entre la BERD et le CAM, renforcé par un mémorandum d’entente signé en février 2024.



La signature de cet accord a eu lieu à Rabat en présence de M. Ahmed BOUARI, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. Étaient également présents Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD, et Mohammed Fikrat, président du Crédit Agricole du Maroc.



Dans une déclaration, Odile Renaud-Basso a souligné l’importance de cette initiative. « Nous sommes fiers de continuer à soutenir le Maroc dans sa reprise après le séisme. Renforcer les TPME dans les zones touchées est essentiel pour garantir la continuité de leurs opérations face aux défis et pour promouvoir la résilience de l’économie locale», a-t-il affirmé. De son côté, Mohammed Fikrat a rappelé l’engagement du CAM envers le développement rural.



«Cette initiative s’inscrit dans la continuité de notre partenariat stratégique avec la BERD, caractérisé par des actions concrètes au service du développement économique et social. Grâce à cet appui financier, nous pourrons apporter une réponse rapide et adaptée aux besoins des TPME locales», a-t-il fait savoir.



Le projet s’intègre parfaitement dans la stratégie de la BERD pour le Maroc, qui place le financement des TPME au cœur de ses priorités. Cette initiative s’aligne également sur la stratégie "Génération Green" du Ministère de l’Agriculture, qui met l’entreprenariat rural au centre de ses actions.



Grâce à ce soutien financier, la BERD et le Crédit Agricole du Maroc espèrent favoriser la création d’emplois de qualité, consolider le secteur privé, et renforcer la résilience de l’économie marocaine. Un pas significatif vers un développement équitable et durable.