La BERD accorde un prêt de 40 millions d’euros à l’ANP

Résilience climatique

13/05/2022

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, jeudi à Marrakech, avoir accordé un prêt de 40 millions d'euros à l'Agence nationale des ports (ANP), visant à accroître la résilience climatique dans plusieurs ports sur la côte atlantique marocaine.



Ce prêt dont les documents ont été signés par la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, à l'occasion de l'Assemblée générale et du Forum des affaires de la BERD, est le premier financement proposé à une entité publique marocaine sans garantie de l'Etat, rapporte la MAP.



La signature de cet accord de prêt s’est déroulée en présence de Nizar Baraka, ministre de l'Equipement et de l'Eau, de Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, ainsi que des représentants du Fonds pour l'environnement mondial (GEF) et de la direction de la BERD.



Ce prêt se compose de deux tranches, à savoir un crédit de 15 millions d'euros engagés et un capital de 25 millions d'euros à engager. Ce financement est complété par une subvention de 5,7 millions de dollars à des fins d'investissement provenant du GEF.



La BERD fournira également à l'ANP une assistance technique, financée par une subvention de 500.000 dollars du GEF et une subvention de 1 million de dollars de la BERD, pour apporter un soutien systématique à la résilience des ports marocains face au changement climatique.



A cet effet sera créé un groupe de travail, composé d'acteurs clés du secteur portuaire marocain, pour faciliter une prise de décisions éclairées et soucieuses du climat, et promouvoir une optimisation de la gestion environnementale et des normes pour l'ANP. Une assistance technique supplémentaire soutiendra la mise en œuvre et le suivi efficaces du projet ainsi que l'amélioration des normes d'information financière de l'ANP.



S'exprimant à cette occasion, Mme. Renaud-Basso a souligné que "la Banque s'est engagée à promouvoir la transition verte et la résilience climatique au Maroc et dans tous ses pays d'opérations.



"Soutenir l'ANP avec le GEF pour intégrer les mesures d'adaptation au changement climatique dans le secteur portuaire fournira un modèle reproductible au Maroc et dans la région", a-t-elle poursuivi.



De son côté, M. Baraka a indiqué que ce projet est en alignement parfait avec la stratégie portuaire nationale au Maroc, expliquant que l'ANP joue un rôle clé dans les projets d'infrastructure à grande échelle visant à conforter l'évolution du transport maritime et du commerce extérieur du Royaume.



Dans une allocution lue en son nom, Nadia Laraki, directrice générale de l'ANP, s'est félicitée de l'aboutissement du processus contractuel avec la BERD et a remercié le GEF pour son engagement.



Elle a également indiqué que les projets secondaires financés dans ce cadre traduiraient l'engagement de l'ANP à faire du changement climatique un intrant incontournable dans sa vision stratégique.