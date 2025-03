La BCP nomme trois nouveaux directeurs généraux

02/03/2025

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale Populaire (BCP), réuni, jeudi, a nommé trois directeurs généraux.



Selon un communiqué de la BCP, Idriss Bensmail rejoint la Banque pour être nommé à la tête de la Direction Générale en charge du Retail.



Il prend ainsi en charge l’ensemble des activités et filiales liées au développement des segments particuliers, professionnels et entreprises, fait savoir le communiqué.



Âgé de 46 ans, M. Bensmail justifie d’une expertise significative dans le secteur bancaire. Il a précédemment occupé des postes de haute responsabilité au sein d’institutions financières de renom, et ce, tant à l’international qu’au Maroc.



Il est titulaire d’un diplôme de l’EDHEC Business School (Lille), et d’un Exécutive MBA de Harvard Business School.



De son côté, Abdeslam Bennani est nommé Directeur Général en charge du Corporate & Investment Banking.



M.Bennani était jusqu’ici Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Banque de l’International. Il justifie d’une expertise de 27 ans au sein du secteur bancaire dont 14 à la Banque Centrale Populaire.



Son parcours se distingue par une expérience reconnue dans les domaines du financement des grandes entreprises et du développement de l’activité bancaire en Afrique Subsaharienne.



M.Bennani est titulaire d’un Bachelor en Finance de l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises et d’un DESS en Audit et Finance.



Par ailleurs, Othmane Tajeddine est nommé Directeur Général en charge de la Banque de l’International. Il occupait jusqu’ici le poste de Directeur Général Adjoint chargé des activités de Marchés de Capitaux et Investissement Groupe.



M.Tajeddine justifie un parcours de plus de 22 ans au sein de la Banque Centrale Populaire avec une expertise orientée vers la Finance, les Marchés de Capitaux et l’Entreprise. Âgé de 49 ans, il est titulaire d’un DESS en Gestion Financière et Patrimoniale.



Ces trois nominations serviront les ambitions du nouveau cycle de développement du Groupe BCP. La vision stratégique, les parcours professionnels exemplaires ainsi que les compétences en leadership de ces trois Directeurs Généraux seront autant d’atouts précieux pour l’atteinte des objectifs de croissance et d’innovation du Groupe, conclut le communiqué.