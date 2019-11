La BCP lance au Sénégal une offre d'assurance-assistance en cas de décès à l'étranger

03/11/2019 Libé

Banque Atlantique, filiale du groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP) et la compagnie d'assurance "Allianz Sénégal" viennent de lancer l'offre "Assistance Ô Pays", une couverture d’assurance-assistance en cas de décès au profit des Sénégalais établis en Europe. Cette offre garantit l’accompagnement des proches pour le rapatriement du corps du défunt vers son pays d’origine ou l’inhumation dans le pays de résidence assurant la prise en charge des frais d’obsèques, apprend-on auprès de Banque Atlantique. "A travers ce produit, Banque Atlantique souhaite consolider son positionnement d’institution financière au service de la diaspora dans les pays d’origine. Ainsi, le groupe BCP met au cœur de sa stratégie les Africains du monde et plus particulièrement, la diaspora sénégalaise estimée entre 2,5 et 3 millions de personnes établies à travers le monde", selon la DG adjointe en charge du développement de Banque Atlantique, Alexandra Awadi. Pour sa part, rapporte la MAP, le DG de Maroc Assistance internationale, Mouhssine Cherkaoui, a précisé que bien plus qu’un nouveau produit, "Assistance Ô Pays" permettra d’insuffler deux dimensions dans l’accompagnement des Sénégalais résidant en Europe, clients de Banque Atlantique Sénégal. Il s’agit d'abord d’une dimension logistique à travers une plateforme opérationnelle 24H/24 et 7J/7, composée d’agents prêts à intervenir dans le monde entier grâce à un réseau de prestataires spécialisés. Il est aussi question, selon lui, d'une dimension humaine à travers l’accompagnement et le soutien des familles dans l’une des épreuves les plus douloureuses de la vie, qu’est le décès. Concernant les avantages de cette nouvelle offre, la DG d’Allianz Sénégal, Adja Samb, a expliqué que cette solution combinée permet de répondre aux préoccupations des Sénégalais de la diaspora et de leur proposer bien plus qu’une assurance, mais surtout, une tranquillité d’esprit. "D’autres solutions de protection sont en cours de développement pour ce segment de clientèle. Le but étant de permettre à nos assurés de préparer sereinement leur retour au pays", a-t-elle ajouté. Avec "Assistance Ô pays", souligne Banque Atlantique, les Sénégalais résidant en Europe seront dorénavant pris en charge localement à travers une offre complète, dont les garanties s’appliquent dans le respect des us et coutumes sénégalaises conformément aux rites funéraires de l’assuré. Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) en termes de parts de marché. Elle est présente dans les huit pays de l’espace UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Quant au groupe "Allianz", il est présent au Sénégal depuis 1938 et compte 72 collaborateurs et 93.000 assurés dans le pays.