La BCE alerte sur les fragilités de la stabilité financière dans la zone euro

26/11/2024

La Banque Centrale Européenne (BCE) a alerté, mercredi, sur les vulnérabilités menaçant la stabilité financière de la zone euro, dans un contexte marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques croissantes.



Dans son rapport de stabilité financière de novembre 2024, la BCE évoque une conjoncture économique fragile, accentuée par des tensions sur le commerce mondial et des incertitudes politiques et géopolitiques persistantes.



Les perspectives de stabilité financière sont affectées par une montée de l'incertitude macro-financière et géopolitique, exacerbée par des interrogations sur les politiques commerciales, a déclaré Luis de Guindos, vice-président de la BCE.



Sur les marchés financiers, la BCE met en garde contre le risque de corrections brutales, particulièrement sur les marchés des actions et obligataires, en raison de valorisations élevées et de la concentration des risques. Ces tensions pourraient être amplifiées par les faiblesses de liquidité des acteurs financiers non bancaires.



Les pressions sur la dette souveraine refont surface, nourries par des fondamentaux budgétaires fragiles et la hausse des coûts de financement dans certains États membres, précise la BCE, ajoutant que les entreprises, déjà confrontées à une érosion de leurs marges en raison des taux d'intérêt élevés, et les ménages, résilients mais vulnérables à un ralentissement économique, doivent également composer avec des risques accrus liés au secteur de l'immobilier commercial.



Face à ces défis, la BCE appelle les autorités macro-prudentielles à maintenir les exigences de fonds propres pour les banques et à préserver les normes garantissant des prêts prudents. Ces mesures visent à renforcer la résilience du système financier.



Parallèlement, l'institution d'émission européenne souligne que ces efforts contribueront non seulement à la stabilité financière mais également à l'avancée de l'union des marchés de capitaux, essentielle pour stimuler la productivité et la croissance économique en Europe.