La BAD salue le succès du Maroc dans l'industrie automobile

30/05/2025

La Banque africaine de développement (BAD) a salué, dans sa Revue annuelle sur l'efficacité du développement (RAED) de 2025, la stratégie du Maroc dans l'industrie automobile, la qualifiant de succès sur le continent.



"Grâce à des investissements stratégiques dans les infrastructures et à des politiques industrielles encourageant la délocalisation, le Maroc a mis en œuvre le Plan d’accélération industrielle (2014–2020), qui a attiré de grands groupes automobiles", indique la BAD dans cette revue, publiée en marge des Assemblées annuelles de la Banque tenues à Abidjan.



Les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur sont passés de 15% en 2010 à 37% en 2019, relève la même source, soulignant qu'en 2023, le Maroc est devenu le premier producteur et exportateur de voitures en Afrique, le secteur manufacturier contribuant au PIB de 15%.



"Le Maroc figure parmi les quelques pays qui ont développé des capacités en matière de production automobile et de technologie des énergies renouvelables, tandis que les industries de haute technologie dominent toujours les importations sur le continent", ajoute la BAD.



Intitulée "Soutenir la résilience et impulser la transformation de l'Afrique", la RAED met la lumière sur les résultats obtenus en 2024, première année de mise en œuvre de la nouvelle Stratégie décennale de la Banque (2024-2033), qui repose sur une vision positive du potentiel de l'Afrique pour améliorer considérablement ses sociétés, ses économies et la qualité de vie de ses populations.



Cette revue est le rapport phare sur les résultats de la BAD, servant d'outil clé de responsabilisation et de performance. Elle évalue la contribution de la BAD par rapport aux "High 5" qui portent la transformation de l'Afrique et aux priorités transversales telles que la résilience, la fragilité, la gouvernance, le genre, le climat et la jeunesse.