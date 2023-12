La BAD mobilise 246 millions d'euros pour la construction de l’autoroute Guercif-Nador

21/12/2023

La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, lundi dans un communiqué, la mobilisation 246 millions d’euros pour la construction de l’autoroute Guercif-Nador.



Ce financement, précise la même source, est composé de 200 millions d’euros de la Banque africaine de développement et 46 millions d’euros du fonds Africa Growing Together Fund (AGTF).



Le secteur du transport, qui constitue l’un des principaux leviers de la croissance économique et du développement du Maroc, figure parmi les priorités du Royaume.



Il contribue, tous modes confondus, à 15% des recettes de l’Etat et à l’emploi de 5% de la population active occupée, représentant 2,8% du PIB national en 2022, note le communiqué.



Et d’ajouter que le projet s’inscrit dans la dynamique de modernisation des infrastructures de transport et de services associés pour accroître la compétitivité logistique du pays et son attractivité.



Il permettra notamment de connecter le grand complexe industrialo-portuaire de Nador West Med au réseau autoroutier du Maroc, souligne-t-on.

Ce projet, fait savoir la BAD, vise à renforcer la connectivité de la région de l’Oriental pour attirer davantage d’investissements et générer de nouvelles opportunités économiques et créer de l’emploi, rapporte la MAP.



Il vise également à améliorer la sécurité routière sur l’axe Guercif-Nador, et à connecter au réseau autoroutier le futur port de Nador West Med pour contribuer à l’augmentation des volumes de marchandises y transitant, et les villes de Nador, Guercif et l’ensemble des villes situées sur ce corridor.



S’agissant des résultats attendus, le communiqué met l’accent sur le renforcement de la compétitivité logistique de la région de l’Oriental en facilitant l'accès au port de Nador West Med et sa future zone d’activité, et la réduction des coûts de transport et d’entretien des véhicules, en plus de l’amélioration de la sécurité routière sur l’axe Guercif-Nador.



L’objectif est aussi d’apporter aux populations de la région de l’Oriental une mobilité plus aisée.