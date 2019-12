La BAD mobilise 204 millions de dollars pour renforcer et élargir la protection sociale

19/12/2019 Libé

La Banque africaine de développement a approuvé, récemment, un financement de 204 millions de dollars américains en faveur du programme d’appui à l’amélioration de la protection sociale au Maroc. Le programme a pour premier objectif d’élargirla protection sociale dans le Royaume, en particulier aux personnes en situation de handicap, aux enfants et aux femmes vulnérables.Il vise également à favoriser une approche régionale de développement des politiquessociales, plusintégrée et plus inclusive. « L’investissement dans la protection sociale est vital. En élargir la couverture est une condition sine qua non pour une croissance durable et partagée. Nous en sommesfiers», a souligné MohamedElAzizi, directeur général de la Banque africaine de développement pour la région Afrique du Nord. Concrètement, le programme permettra de construire un hôpital régional à Guelmim ainsi qu’un hôpital des spécialités à Ouarzazate, dotés chacun d’une capacité d’accueil de 140 lits. Le projet prévoit, en parallèle, la création de 144 unités spécialisées dans la prise en charge des personnes à besoins spécifiques et la mise à niveau desinfrastructures et équipements de 100 dispensaires en milieu rural. Ces unités seront équipées en matériel de télémédecine permettant une prise en charge rapide et à distance des patients. « C’est un programme stratégique avec une forte ambition de résultat : passer d’un taux de couverture de l’assurance maladie obligatoire de 62% de la population en 2018 à plus de 80% en 2023. Noussommes heureux de la mise en œuvre de ce programme qui permettra d’améliorerl’accès de millions de Marocains aux services et infrastructures sociales de base dans les régions les plus enclavées », s’est félicitée, pour sa part, la responsablepays de la banque pour le Maroc, Leila Farah Mokaddem. Sur le plan environnemental, le projet contribuera à faire adopter l’initiative baptisée « Hôpital vert » qui vise à introduire le concept d’efficacité énergétique et généraliser l’utilisation des énergies renouvelables dansles établissements de santé. Avec pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les unités hospitalières, développées dansle cadre du présent programme. Répondant aux objectifs du Royaume en matière de développement humain, le projet est aligné sur les « High 5 », les cinq priorités stratégiques de la banque. Il est également en adéquation avec la volonté du gouvernement marocain de mettre en place une couverture sociale universelle.