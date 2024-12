La BAD finalise un plan d’action pour le développement des PME africaines

04/12/2024

La Banque africaine de développement (BAD) est en train de finaliser un plan d’action pour le développement des PME en Afrique, a annoncé, mardi à Rabat, le vice-président, chargé du secteur privé, de l’infrastructure et de l’industrialisation du Groupe de la BAD, Solomon Quaynor.



"Ce plan d’action s’attaquera aux principaux obstacles auxquels les PME africaines sont confrontées, notamment l’accès aux capacités et au savoir-faire, l’accès aux marchés et l’accès au financement", a expliqué M. Quaynor lors de l'ouverture du Forum de la PME africaine, tenu en marge de l’Africa Investment Forum. Et d’affirmer que la Banque entend, en plus de ses interventions de longue date en partenariat avec les intermédiaires financiers sur tout le continent, accroître son soutien aux PME en Afrique.



La Banque développera de nouveaux programmes, en complément de ceux déjà existants, pour assurer un soutien accru aux PME axé sur la croissance, afin de favoriser leur expansion, leur intégration dans les chaînes de valeur locales, régionales et internationales, et ainsi générer des emplois pour la population africaine, y compris les jeunes, a poursuivi le responsable. "Les PME, et en particulier les entreprises dirigées par des jeunes, sont confrontées à des obstacles persistants, à savoir l'accès limité aux marchés, au financement et aux opportunités de croissance", a fait remarquer M. Quaynor.



Pour libérer leur potentiel, nous devons aller au-delà de l’exportation de matières premières et construire une industrialisation forte et intersectorielle, capable d’intégrer les petites entreprises dans les chaînes de valeur prioritaires, a-t-il relevé.



De son côté, rapporte la MAP, le vice-président Banking de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Matteo Patrone, a indiqué que le potentiel des PME reste largement sous-exploité, principalement en raison de l'accès limité au financement et des obstacles structurels qui freinent leur croissance, notant que ces défis nécessitent une approche ciblée pour libérer tout le potentiel de ces entreprises et favoriser leur développement.



Il est, en outre, revenu sur l'approche adoptée par la BERD visant à soutenir les PME en facilitant leur accès au capital par des financements adaptés et des conseils sur mesure, tout en améliorant les infrastructures et en simplifiant l’accès à l’investissement et au financement.



Ce forum s’inscrit dans la continuité du Dialogue des patronats africains, tenu à Casablanca en octobre 2022 et vise à renforcer l’intégration économique continentale en proposant des solutions novatrices et durables pour accélérer l’industrialisation du continent et maximiser les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).



Il réunit des délégations de petites et moyennes entreprises provenant d’une vingtaine de pays africains, des partenaires publics stratégiques et des bailleurs de fonds, tous engagés pour le développement et l’intégration économiques africains.