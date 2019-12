La BAD approuve près de 245 millions d’euros pour développer les réseaux de transport d’électricité et d’électrification rurale

13/12/2019 Libé

Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un financement d’environ 245 millions d’euros en faveur de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) en vue de réaliser son programme de développement des réseaux de transport d’électricité et d’électrification rurale.

«C’est un programme stratégique pour le Maroc. Une opération de première importance pour la Banque», a déclaré Mohamed El Azizi, directeur général de la Banque pour la région Afrique du Nord.

«Développer un réseau de transport d’électricité, encore plus fiable, permettra au Royaume de répondre à une demande énergétique, en croissance moyenne d’environ 5% sur la dernière décennie. Voilà une dynamique qui favorisera un mix énergétique encore plus vert», a-t-il ajouté.

Le programme contribuera ainsi à augmenter la capacité de transit du réseau national interconnecté de transport d’électricité. Son objectif stratégique est d’améliorer la sécurité et l’efficacité de la fourniture d’énergie électrique ainsi que la performance technique globale du système électrique national.

Il garantira également l’insertion de la production électrique additionnelle qui sera générée par les moyens de production de sources solaire et éolienne en cours de développement, et l’acheminement de cette énergie propre vers l’ensemble des zones de consommation.

«Cette nouvelle opération est une réponse concrète qui participe de la lutte contre les effets du changement climatique. Sa dimension inclusive est tout aussi importante : plus de 16 000 ménages dans 720 villages seront raccordés au réseau électrique et verront leurs conditions de vie s’améliorer», s’est réjouie, pour sa part, Leila Farah Mokaddem, responsable-pays de la Banque pour le Maroc.

Aligné sur les priorités stratégiques de la Banque, le programme répond à la réalisation des deux objectifs «Eclairer l’Afrique» et «Améliorer la qualité de vie des populations». Il est également en adéquation avec les priorités de la nouvelle Stratégie énergétique nationale du Maroc qui vise à développer un mix énergétique dont 42% à base d’énergies renouvelables en 2020 et 52% à l’horizon 2030.

Depuis le début de ses interventions au Maroc en 1970, la Banque a financé 18 opérations d’investissement dans le secteur de l’énergie pour un montant total de plus de 1,5 milliard d’euros.

Le partenariat entre le Maroc et la Banque africaine de développement dure depuis plus d’un demi-siècle et couvre différents secteurs stratégiques, notamment les transports, l’énergie, l’eau et assainissement, l’agriculture et le développement social.