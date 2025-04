La 8e édition du Forum de la Mer d'El Jadida du 8 au 11 mai

09/04/2025

La 8ème édition du Forum de la Mer d'El Jadida, première rencontre internationale de référence du Sud de la Méditerranée dédiée au développement durable de la Mer et des zones littorales, aura lieu du 8 au 11 mai prochain sous le thème "La Mer, avenir de la Terre".



Selon un communiqué des organisateurs, cette édition s’articulera autour de six grandes thématiques à savoir, "Nourrir et soigner", "Préserver", "Commercer", "Dialoguer", "Plaidoyer" et "Exploiter et innover". En parallèle, des activités culturelles viendront rythmer l'événement : expositions, projections de films et animations.



La plage et le port d’El Jadida accueilleront, pour leur part, les plus jeunes pour des initiations aux sports nautiques et de plage, mais aussi des ateliers artistiques et des activités de découverte de l’environnement marin, ajoute-t-on de même source.



Le programme promet d’être aussi riche que captivant avec 6 ateliers, 3 conférences, 2 séances plénières, 1 concours d’idées innovantes sur le thème Solutions bleues, le "SeaLab", et pour la première fois, une rencontre autour de la bande dessinée maritime.



Cette édition ambitionne de nourrir la réflexion de plus de 3.000 participants de tous bords, et ce grâce à des initiatives innovantes, des projets structurants et des retours d’expérience réussis, au Maroc comme à l’international, qui jalonneront les échanges entre une centaine d’intervenants experts, institutionnels, acteurs économiques et sociaux marocains et internationaux reconnus.



A noter que pour cette 8ème édition, la France sera mise à l’honneur, renforçant ainsi les axes de coopération bilatéraux sur les enjeux maritimes et environnementaux.