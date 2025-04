La 7ème édition d’"Al Akhawayn Short Film Festival" à Ifrane

02/04/2025

La 7ème édition d’Al Akhawayn Short Film Festival sera organisée du 3 au 5 avril à Ifrane, apprend-on auprès des organisateurs.



Organisée en partenariat avec l'Association des Lauréats de l'Université Al Akhawayn d’Ifrane (UAI), cette édition verra 11 étudiants représentant ESAV Marrakech, ISMAC Rabat, American University of Cairo et Al Akhawayn University à Ifrane, concourir pour le Grand prix.



Pour cette édition, 104 étudiants issus de 28 établissements ont soumis leurs candidatures, aboutissant à la réception de 31 films, indique un communiqué de l’UAI, notant qu’un comité de sélection, composé de quatre professeurs de cinéma de diverses institutions, a déterminé la sélection officielle, annoncée le 7 mars dernier.



Cet événement incontournable pour les jeunes talents du cinéma au Maroc leur donne l'opportunité d'aller à la rencontre du jury présidé par Meryem Benm'Barek, réalisatrice aux 11 récompenses internationales pour son film Sofia, et composé de Abdenbi El Benioui, acteur international reconnu pour son rôle dans "le Mont Moussa", ainsi que du réalisateur Anass El Gad, ajoute le communiqué.



Ce festival se distingue par ailleurs, par son engagement à promouvoir la créativité sans contrainte de frais d'inscription, d'expérience préalable ou de restrictions artistiques et techniques, selon la même source.



La cérémonie de clôture du festival et celle de remise des prix se tiendront le 5 avril, en offrant un moment fort qui mettra en lumière les gagnants de cette édition.