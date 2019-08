La 76ème Mostra de Venise s’ouvre en pleine polémique

30/08/2019

Les stars françaises Catherine Deneuve et Juliette Binoche, mère et fille dans un film du Japonais Hirokazu Kore-Eda, ont ouvert mercredi soir une 76e Mostra de Venise controversée en raison de la sélection du “J’accuse” de Roman Polanski, qui “gêne” la présidente du jury. Catherine Deneuve, en noir et orange, et Juliette Binoche, en robe rose pâle, ont foulé le tapis rouge aux côtés du cinéaste japonais, pour présenter “La Vérité”, drame familial en compétition pour le Lion d’or, qui marque le retour de Kore-Eda, un an après sa Palme d’or à Cannes pour “Une Affaire de famille”.

Pour son premier film tourné en France, il met en scène Catherine Deneuve dans le rôle d’une grande actrice qui entretient des relations compliquées avec sa fille, jouée par Juliette Binoche. “C’est le portrait d’une actrice vraiment très excessive. C’est tellement loin de moi que ça m’amusait à faire”, a expliqué Catherine Deneuve à l’AFP.

La projection a suivi la cérémonie d’ouverture, qui a lancé à 19H00 (17H00 GMT) la compétition d’un festival qui ne manquera pas de stars, de Robert De Niro à Johnny Depp en passant par Penélope Cruz et Brad Pitt.

Cette 76ème édition, avec 21 films départagés par un jury présidé par la réalisatrice argentine Lucrecia Martel, fera la part belle aux productions hollywoodiennes, confirmant l’histoire d’amour entre les Etats-Unis et la Mostra. Cette année, les très attendus “Ad Astra”, odyssée spatiale de James Gray avec Brad Pitt, “Joker”, film de super-héros de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, ou “The Laundromat” de Steven Soderbergh, l’un des deux films Netflix en compétition, pourraient reprendre le flambeau des films de Venise couronnés ensuite aux Oscars. Mais la vedette leur a pour l’instant été volée par une polémique, qui a suivi la sélection en compétition du film de Roman Polanski, “J’accuse”.

Plusieurs voix se sont élevées pour critiquer la présence de ce thriller historique consacré à l’Affaire Dreyfus, avec Jean Dujardin, qui indigne les féministes. “Nous savons tous que le monde a changé après #MeToo”, a déclaré à l’AFP la fondatrice du groupe de pression Women and Hollywood, Melissa Silverstein.

“La question que je pose est: +Est-ce un manque de conscience ou une indifférence délibérée?”. Le cinéaste franco-polonais, qui ne sera pas présent à Venise pour présenter son film, est toujours poursuivi par la justice américaine pour le viol d’une adolescente en 1977.

La présidente du jury Lucrecia Martel a elle-même reconnu être “très gênée” par la sélection de ce film, lors de la conférence de presse inaugurale du festival. Elle a indiqué qu’elle “n’assisterait pas” à la soirée de projection officielle du film vendredi. “Je représente beaucoup de femmes qui se battent en Argentine pour des questions comme celle-là, et je ne souhaite pas me mettre debout et applaudir”, a-t-elle ajouté, tout en soulignant cependant qu’elle avait “vu que la victime considérait l’affaire close”.

“Exclure ou mettre Polanski (en compétition) nous oblige à discuter, ce n’est pas une question simple à résoudre”, a-t-elle dit. Le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, a, quant à lui, une nouvelle fois défendu son choix. “Je suis convaincu qu’il faut faire une distinction très claire entre l’homme et l’artiste”.

“C’est l’un des derniers maîtres toujours actifs du cinéma européen”, a-t-il ajouté. “J’ai vu le film de Polanski, je n’ai eu aucun doute et j’ai décidé de l’accepter”.