La 6è édition du Festival de la poésie marocaine à Marrakech

24/10/2024

La 6ème édition du Festival de la poésie marocaine se déroulera à Marrakech du 25 au 27 octobre.

Selon un communiqué de la Maison de la poésie à Marrakech, organisatrice de l'événement, cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la coopération culturelle entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le département de la Culture du gouvernement de Charjah.



Elle mettra en lumière la poésie et les récits biographiques tout en célébrant les générations et les expériences de la poésie marocaine.



La même source précise que cette édition rendra hommage au poète et traducteur Mehdi Akhrif, à la chercheuse en culture amazighe Fatima El Faïz, ainsi qu'au poète hassani Ahmed Mahmoud Mae El Ainine Ould Nissane, dans la continuité de la célébration de la diversité culturelle et linguistique marocaine.



Cette édition sera également marquée par la remise des prix des concours de la meilleure poésie et de la critique poétique, destinés aux jeunes poètes, critiques et chercheurs.

Les organisateurs indiquent que cette 6ème édition mettra à l'honneur diverses générations et sensibilités poétiques du Maroc, avec une attention particulière aux nouvelles créations poétiques, à travers un hommage à l’arbre généreux de la poésie marocaine.



Le programme comprend un forum autour du thème "Poésie et biographie: mémoire du poète et itinéraire du poème", avec la participation de plusieurs critiques et chercheurs, ainsi qu'une séance poétique sous l’intitulé "Biographie poétique", réunissant plusieurs poètes.



Une rencontre avec les étudiants de master et de doctorat est également prévue, permettant de revisiter divers parcours dans les domaines de la création, de la traduction et de la critique.



Parmi les autres moments forts du festival figurent les rubriques "Pulsation du poème", "Alphabets et musique", qui mettent en exergue la profonde interaction entre la poésie et les arts, ainsi que "Poètes en route vers l'avenir", "Visions poétiques" et "Alphabets et chorégraphie".



Une séance musicale pour enfants est également au programme, de même que la remise des certificats aux lauréats de la 7ème promotion des "Ateliers de l'écriture poétique pour enfants, adolescents et jeunes".

Bouillon de culture

Journée d’étude



Une journée d’étude sera organisée à Marrakech, le 09 novembre prochain, sous le thème "Denise Masson, traductrice du Coran".

Denise Masson (1901-1994) a quitté le couvent très jeune pour une vocation d’infirmière. A Marrakech où elle a vécu et exercé son métier, elle a appris à connaître la culture marocaine et la foi musulmane.

Ses recherches aboutissent en 1967 à sa traduction française du Coran. Une traduction unique qui souligne les valeurs religieuses communes aux religions monothéistes.

Denise Masson a aussi publié plusieurs ouvrages autour du dialogue entre l'islam et le christianisme.

Le riad où elle a vécu à Marrakech est devenu aujourd'hui une fondation qui encourage les échanges culturels entre la France et le Maroc.



Conférence



"La qualification des patrimoines : Un défi info communicationnel" est le thème de la conférence qui sera animée le 30 octobre à l’Ecole nationale d’architecture de Marrakech (ENAM) par le sociologue Vincent Meyer.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du séminaire d’approfondissement de la formation de base des architectes d’ENAM "Patrimoine architectural".

Vincent Meyer est sociologue professeur en Sciences de l’information et de la communication à l’université Côte d’Azur en France.

Ses domaines de recherches sont les pratiques d’information et de communication dans différents champs professionnels et en relation avec plusieurs axes de recherche entre autres les patrimoines et le développement des territoires.