La 6ᵉ édition de la Rencontre Annuelle de la Femme Ingénieure au Maroc, le 28 juin à Casablanca

25/06/2025

Le Club des Femmes Ingénieurs de l'EMI (CFIE) organise, le 28 juin à Casablanca, la 6ᵉ édition de la Rencontre Annuelle de la Femme Ingénieure au Maroc, sous le thème "Maroc Digital 2030 : opportunités et challenges".



Selon un communiqué des organisateurs, cette rencontre constitue une plateforme de dialogue réunissant des expertes, professionnelles, universitaires et décideurs, autour d’une ambition commune : explorer les enjeux du numérique à l’horizon 2030 et mettre en lumière le rôle stratégique des femmes ingénieures dans cette dynamique de changement.



La même source précise que la journée sera rythmée par des conférences de haut niveau, des tables rondes enrichissantes et des témoignages inspirants, mettant en avant des parcours exemplaires et des projets innovants portés par des femmes leaders dans leurs secteurs respectifs.



Deux tables rondes sont prévues lors de cette édition, portant sur la "Stratégie digitale du Maroc" et "l’Opérationnalisation du digital", indique le communiqué.



Cette rencontre sera également l’occasion de célébrer l’excellence féminine dans l’ingénierie par la remise de trophées. Des femmes ingénieures ayant marqué leur domaine d’activité (que ce soit dans l’industrie, la recherche, les services publics ou privés) seront ainsi distinguées pour leur leadership et leur impact positif et durable au développement technologique et social du pays.



Le CFIE, premier collectif de femmes ingénieures au Maroc, est la branche féminine de l’Association des Ingénieurs de l’École Mohammadia (AIEM) et compte plus de 3 600 diplômées de l’EMI. Il s’attache à promouvoir le leadership féminin dans les domaines scientifiques et technologiques, à faciliter le réseautage entre ses membres, et à libérer l’énergie créative et technique des femmes ingénieurs pour contribuer aux grands chantiers nationaux. Au-delà d’un simple rendez-vous professionnel, cette 6ᵉ édition vise à encourager les échanges interdisciplinaires et à renforcer les synergies entre tous les acteurs de l’écosystème technologique marocain. Le CFIE et l’AIEM lancent ainsi un appel à la mobilisation collective des entreprises, des institutions académiques, des organisations publiques et de la société civile, pour bâtir ensemble un Maroc digital performant, inclusif et durable.



En réunissant une communauté engagée et passionnée, la 6ᵉ édition de la Rencontre Annuelle de la Femme Ingénieur se positionne comme un catalyseur d’innovation et un vecteur essentiel pour promouvoir l’égalité des chances dans les métiers de l’ingénierie, tout en affirmant la contribution décisive des femmes au développement technologique et économique du pays.