La 5ème édition du Festival Ciné Plage Harhoura mise sur l’excellence

29/08/2023

La 5ème édition du Festival Ciné Plage Harhoura promet au public de cette commune balnéaire et aux estivants ainsi qu'aux invités de l’édition venus des quatre coins du monde une programmation remarquable, a indiqué samedi le président fondateur du Festival Abdelouahed Mjahed.



Il a souligné, lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation de la cinquième édition, organisée par l'Association Marocaine des Arts sans Frontières (AMAF) du 26 au 31 août à la plage de Sidi Abed, que ce Festival sera marqué par l’hommage rendu à de grandes figures de la scène cinématographique nationale et internationale, en l’occurrence l’actrice Raouya et les acteurs Mohamed Miftah et Rafik Boubker, outre des figures du cinéma africain invités du Festival.



Il a rappelé que cette édition, organisée après une pause de trois ans due à la crise sanitaire, connaitra l’organisation d’une compétition mettant en lice sept films, à savoir: "Annatto" de la réalisatrice Fatima Boubakdy, "Sahari" de Moulay Taieb Bouhanana, "Dernier Round" de Mohamed Fekrane, "Coup de Tampon" de Rachid El Ouali, "Jrada Malha" de Driss Roukhe et "Goldfishes" d'Abdeslam Kelai, ainsi que "Jabal Moussa" de Driss Lemrini.



Ces longs-métrages se disputeront les cinq prix du Festival, à savoir le Grand Prix (sirène de Harhoura), le Prix du meilleur scénario et ceux des meilleurs rôles féminin et masculin, outre le Prix du meilleur réalisateur.



Le jury de la compétition officielle, présidé par l’écrivain Hassan Aourid, se compose du réalisateur Kamal Kamal, de l’actrice Majdouline Idrissi, du réalisateur camerounais Bassek, outre le réalisateur angolais Dom Pedro, la réalisatrice tunisienne Imane Ben Hassine et le critique et scénariste égyptien Waleed Saif.



Le Festival Ciné Plage Harhoura offrira également un programme diversifié comprenant un atelier sur l’écriture du scénario animé par le critique et scénariste égyptien Waleed Saif, une master class animée par le réalisateur congolais David Pierre Fila, outre la tenue d’un atelier sur l’interprétation animé par l’acteur Abdou El Messnaoui, a-t-il ajouté.



Les cinéphiles auront également rendez-vous avec une conférence autour du thème "l’auto production", organisée par l’AMAF en partenariat avec l’Union des réalisateurs et des scénaristes marocains. Le Festival sera ponctué d’activités artistiques, sportives et caritatives durant les séances de projection, a-t-il relevé.