La 5ème Rencontre nationale des amateurs de la musique andalouse

24/12/2024

La 5ème Rencontre nationale des amateurs de la musique andalouse a mis l'accent, samedi à Fès, sur les différentes caractéristiques du patrimoine authentique marocain.



La cérémonie de clôture de cet événement artistique et culturel, organisé par l'Association de la renaissance de la musique andalouse de Fès et l'Association Fès-Saiss sous le signe "Les médias au service du patrimoine : la musique Al Ala comme exemple", a été marquée par l'organisation d'un concert musical interprété par l’orchestre Mohamed El Arabi, basé à Tanger et dirigé par l'artiste Mohamed Laâroussi.



La cérémonie a également été marquée par un hommage à l'artiste Haj Mohamed Zaki, considéré comme l'une des grandes figures de la musique andalouse à Rabat, en reconnaissance de ses contributions dans ce domaine.



Le programme de la manifestation comprenait une master class sur le thème "L'importance et le rôle des médias dans la diffusion du patrimoine marocain, la musique Al Ala comme exemple", avec la participation de plusieurs chercheurs.



Le secrétaire général de l'Association de la renaissance de la musique andalouse à Fès, Rachid Bennani, a affirmé que cet hommage rendu à l'une des figures marquantes de la musique andalouse au Maroc est une reconnaissance de ses qualités humaines et de sa contribution à la promotion et à la pérennité de ce noble héritage au Maroc.



Il a ajouté que l’artiste Mohamed Zaki a commencé son parcours artistique et musical à un jeune âge avant de rejoindre plusieurs orchestres à Rabat pour perfectionner son expérience et ses connaissances dans le domaine musical.



L’artiste Zaki a indiqué, de son côté, que cet hommage représente une incitation à la persévérance pour promouvoir la musique andalouse et transmettre cet héritage aux nouvelles générations.

Bouillon de culture

Prix



Le court métrage "Jours gris" de la réalisatrice Aber Fethouni a remporté, samedi, le grand prix des 12èmes Journées de communication cinématographique de Fès.

Le prix de la réalisation a été remporté par le film "Moments avant le bonheur" de Soufiane Harki, alors que le prix du scénario est revenu au film "Livre du jour" d’Ouldi Mharzi Alaoui.

Le film "Femmes -18", réalisé par Atika Akel, a reçu une mention du jury du festival en raison de son contenu et des valeurs pédagogiques qu'il véhicule.

Le jury, présidé par l'écrivain et réalisateur Mohamed Charif Trebak, a salué les efforts des organisateurs pour préserver cette manifestation à sa date annuelle et encourager ainsi les jeunes talents.

La cérémonie de clôture du festival a été marquée par la projection du court métrage "Balcon Atlantico" du réalisateur Mohamed Charif Trebak.

Il est à noter que les 12èmes Journées de la communication cinématographique de Fès, ouvertes jeudi, sont organisées par l'Association des jeunes talents du cinéma et du théâtre avec le soutien du Centre cinématographique marocain sous le signe: «Communiquons par voie cinématographique".

Cette manifestation, qui a vu la participation de 10 courts-métrage, a été marqué par l'organisation d'un atelier sur «La production cinématographique», d’un colloque sur le thème: «La production cinématographique marocaine entre quantité et qualité» : Défis et perspectives d'avenir» et la signature d'un livre intitulé : «Les cinéastes pionniers parmi nous » de l'écrivain Ahmed Sejilmassi.