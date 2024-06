La 5è édition de la Rencontre annuelle de la Femme ingénieur au Maroc, le 29 juin à Rabat

27/06/2024

La 5ème édition de la Rencontre annuelle de la Femme Ingénieur au Maroc se tiendra, le 29 juin à Rabat, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'initiative du Club des Femmes Ingénieurs (CFIE) de l'Association des Ingénieurs de l'Ecole Mohammedia (AIEM).



Placé sous le thème "Des femmes ingénieurs leader pour le Maroc résilient", cet évènement, qui réunira des experts, leaders d'opinions et femmes ingénieurs de renom, sera l'occasion de mettre en lumière l'importance des femmes ingénieurs dans la gestion des crises et la promotion d'une vision durable pour l'avenir du Maroc, indique un communiqué des organisateurs.



"Lors de cette rencontre, nous mettons en avant la contribution significative des femmes ingénieurs dans la résilience nationale, en insistant sur leur vision novatrice pour l'avenir du Maroc. Cette initiative ambitieuse aspire à explorer les voies par lesquelles ces leaders éclairées peuvent façonner activement un avenir durable et prospère pour notre pays", a affirmé Nawal Gharmili Sefrioui, Présidente de l'AIEM, citée dans le communiqué.



Pour sa part, Hayat Elkird, Secrétaire Générale du CFIE a indiqué qu'"en cette période où le Maroc a dû faire face à des défis sans précédent, tant sur la scène internationale qu'au niveau local, il est essentiel de souligner les compétences exceptionnelles dont notre pays à fait preuve", notant que "dans un environnement extrêmement complexe et volatile, marqué par des crises internationales d'une intensité rare, le Maroc a su démontrer une résilience remarquable".



Et de poursuivre: "Aujourd'hui, en célébrant la femme ingénieur, nous rendons hommage à toutes les femmes qui ont contribué à forger un Maroc résilient. Nous honorons leur rôle central dans la construction d'un avenir prospère et soulignons l'importance de leur présence dans le paysage de l'ingénierie".



Au cours de cette rencontre, des sessions interactives et des débats stimulants sur des sujets tels que les opportunités émergents dans les secteurs du BTP, de l'investissement et de l'ouverture à l'international, seront animés par des expertes reconnues, des leaders d'opinion et des ingénieurs chevronnées qui partageront leurs expériences et leurs visions pour un avenir plus inclusif et résilient, précise-t-on. Une cérémonie de remise de trophées honorera les femmes ingénieurs pour leurs contributions remarquables au développement du pays, tant dans le secteur public que privé. Ces récompenses visent à célébrer et reconnaître l'impact positif des femmes ingénieurs sur la société marocaine, ajoute la même source.