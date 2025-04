La 5è Caravane médicale de neurologie, neurochirurgie et psychiatrie fait escale à Ksar El Kébir

06/04/2025

La 5è caravane médicale de neurologie, neurochirurgie et psychiatrie a fait escale, samedi, à l'hôpital de proximité de Ksar El Kébir.



Organisée par les associations Amane 33 de Bordeaux et de Ksar El Kébir, en partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale à Larache, le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Tanger, l'association Khatawat de Fès, l'association des psychiatres du centre-nord du Maroc à Fès, l'association des neurologues et neurochirurgiens du Nord, et l'association de la Maison du cerveau (Bordeaux), cette caravane a mobilisé une équipe médicale composée de plus de 20 spécialistes des CHU de Tanger, Fès et Casablanca, en plus de bénévoles.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), relevant de l'Université de Bordeaux, Abdelhamid Benazzouz, a souligné que cette caravane vise notamment à suivre l'état de santé des cas chroniques et des patients identifiés lors des précédentes étapes de la caravane, vu que la ville de Ksar El Kébir connait un déficit important dans ces spécialités, ajoutant: "nous veillons à prendre en charge un nombre important de patients atteints de maladies neurologiques et neuropsychiatriques".



Après avoir mis en avant la forte affluence des citoyens et leur interaction positive avec l'équipe de travail, M. Benazzouz a précisé que le nombre de bénéficiaires de la caravane oscille entre 200 et 300 personnes dans chaque étape, saluant les efforts des partenaires, en particulier du CHU-Mohammed VI de Tanger pour son suivi des cas qui lui ont été transférés, rapporte la MAP.



De son côté, le président de l'association Amane 33 de Ksar El Kébir, Hassan Mouden, a noté l'importance de cette initiative humanitaire, soulignant qu'environ 190 personnes ont bénéficié des services de cette caravane, dont 20% seront transférées vers le CHU-Mohammed VI de Tanger pour assurer leur prise en charge.



Pour sa part, le chef de la division des soins infirmiers à l'hôpital de proximité de Ksar El Kébir, Mohamed Said Chliha, a relevé que cette caravane vise à rapprocher les prestations médicales dans ces spécialités des habitants de Ksar El Kébir, de Larache et des alentours, formulant le souhait de pouvoir organiser d'autres caravanes médicales dans diverses spécialités, afin de combler le déficit et de répondre aux besoins croissants de la population locale.