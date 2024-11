La 4ème session ordinaire du PAP s'ouvre à Johannesburg en présence de députés marocains

05/11/2024

La quatrième session ordinaire de la sixième législature du Parlement panafricain (PAP) s’est ouverte officiellement, lundi au siège de l’institution législative à Johannesburg, en présence de députés marocains.



Le Parlement marocain est représenté lors de cette nouvelle session du PAP par Aïdi Youssef de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), Laila Dahi du Rassemblement national des indépendants (RNI), Khadija Arouhal du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Abdessamad Haiker du Parti justice et développement (PJD) et Hanaa Benkhair de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).

A l’ouverture des travaux, plusieurs parlementaires de différents pays ont prêté serment en tant que nouveaux membres du PAP.



Cette nouvelle session se déroule sous le thème de l’Union africaine pour 2024 : «Eduquer un Africain apte au 21e siècle : construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif et de qualité en Afrique».



Au programme de cet évènement figurent, notamment, des réunions des Comités permanents et des caucus régionaux, des réunions du 6e Bureau, ainsi que la réunion du Bureau avec les ambassadeurs africains en Afrique du Sud et la réunion conjointe du Bureau du PAP avec les caucus régionaux.



Cette nouvelle session du PAP prévoit également un exposé sur l’état de l’Union africaine (UA), des discussions sur le programme de complémentarité de l’UA, une présentation sur l’état de l’industrialisation en Afrique et les perspectives de la croissance économique durable, des débats sur l’administration et la gestion des catastrophes en Afrique et une présentation du Plan stratégique quinquennal du PAP 2024-2028.



Le programme comporte aussi des débats sur le rapport d’évaluation des performances du Parlement panafricain, une conférence sur les femmes, des débats sur le report du sommet de l’avenir de l’ONU 2024, ainsi que la présentation et l’adoption des résolutions et recommandations finales de cette nouvelle session de l’institution législative panafricaine.



Le PAP est une Assemblée consultative de l’Union africaine qui regroupe les députés des pays membres de l’Union africaine. Il a été créé en vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif de l’UA et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004.



Chaque Etat membre est représenté au sein du PAP par cinq parlementaires issus de la majorité et de l’opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou organes législatifs nationaux.



Le règlement intérieur de l’institution législative panafricaine stipule que le Parlement doit tenir au moins deux sessions plénières par an. Au cours de ces sessions, la plénière examine les rapports des différents comités et formule des recommandations à l’intention du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement africains sur l’harmonisation des politiques et des lois pour le continent.