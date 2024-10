La 3ème édition du “MedFilm Festival au Maroc” s’invite à Tanger

La deuxième étape de la 3ème édition du “MedFilm Festival au Maroc” a été lancée, mercredi soir à Tanger, avec le spectacle de danse “La Dolce Vita, de Rota à Hans Zimmer, un voyage à travers les bandes sonores des films les plus aimés”.



Cette deuxième étape du festival, qui se tient du 2 au 5 octobre à Tanger, fait suite à une première étape tenue à Rabat du 25 au 29 septembre, et s’inscrit dans le cadre de la célébration de la 30ème édition du “MedFilm Festival” en Italie et de sa 3ème édition au Maroc, organisée par l'ambassade d'Italie au Maroc et l'Institut culturel italien de Rabat, en collaboration avec l'Association Methexis Onlus, la Fondation Hiba, le Cinéma Renaissance de Rabat, la Cinémathèque de Tanger et l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma de Rabat.



Cette étape a ainsi été lancée par un spectacle alliant danse et musique, interprété par le Balletto di Milano, accompagné par l’Orchestre Amadeus de Trecate, sous la direction du Maestro Gianmario Cavallaro, qui reprend les bandes originales de films cultes, recréant à travers des chorégraphies des scènes et personnages de grands opus cinématographiques.

S’exprimant à cette occasion, l'ambassadeur de l'Italie au Maroc, Armando Barucco, a indiqué que l'organisation de ce festival historique italien au Maroc reflète les partenariats culturels "très forts” créés ces dernières années avec plusieurs institutions marocaines.



Le festival, organisé sous le thème "La Méditerranée, une mer de cinéma", vient s’inscrire dans le cadre d’une saison culturelle multidimensionnelle et de plus en plus importante au Maroc, a-t-il noté, faisant savoir que cette manifestation culturelle se veut un pont entre les cultures italienne et marocaine.



M. Barucco a, par ailleurs, souligné l’importance de Tanger comme lieu d’échanges interculturels, ajoutant: “Tanger est une ville qui, depuis des décennies, inspire les artistes du monde entier. En y organisant cette deuxième étape du MedFilm Festival, nous perpétuons cette tradition de créativité et de dialogue”.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice de l’Institut culturel italien de Rabat, Carmela Callea, a, pour sa part, expliqué que dans le cadre de la 3ème édition du “MedFilm Festival au Maroc”, le spectacle la Dolce Vita s’invite à la ville de Tanger, carrefour des civilisations, des cultures et des langues, pour rendre hommage aux bandes sonores de films qui ont marqué des siècles de cinéma.



Le spectacle reflète la symbiose qui existe entre la danse, la musique et le cinéma, tous inspirés par le mouvement, a-t-elle poursuivi, notant que l’organisation de cette 3ème édition du festival s’inscrit dans le cadre des missions de l’Institut culturel italien de Rabat, organisme relevant du ministère italien des Affaires étrangères, chargé de diffuser et de promouvoir la langue et la culture italiennes au Maroc.



Quant à la directrice régionale de la culture à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Zhor Amhaouch, elle a noté que la tenue d’une deuxième étape de la 3ème édition du “MedFilm Festival au Maroc” à Tanger vient renforcer la scène culturelle de la ville.



Elle a, dans ce sens, mis en avant le choix de la ville de Tanger, en tant que lien entre Orient et Occident et carrefour des cultures et des civilisations, relevant que la tenue de cette étape à Tanger marque une première initiative et un début de collaboration entre la Direction régionale de la culture et l'Institut culturel italien de Rabat.



Durant trois jours, le Cinéma Rif de Tanger accueillera, dans le cadre du festival, une sélection de films méditerranéens, mettant en lumière des œuvres contemporaines et classiques. Les thématiques abordées incluent des sujets universels tels que l’immigration, l’identité et les frontières.



Selon les organisateurs, le film d’ouverture, “Moi, capitaine”, dépeint les défis des jeunes migrants africains à la recherche d’un avenir meilleur, un choix qui s’inscrit dans la volonté du festival de traiter des enjeux humains qui touchent profondément les sociétés de la région.



Parmi les films projetés figurent également des courts métrages comme “The key” et “La Voix des autres”, qui viendront enrichir la programmation en offrant un regard intime sur les thématiques de la migration et de la diversité culturelle. Ces œuvres, à travers des récits profondément humains, témoignent des réalités vécues au sein du bassin méditerranéen, renforçant ainsi le dialogue sur les questions d’identité et de coexistence.



Le documentaire “Frontières sans fin”, prévu le 5 octobre, abordera la complexité des frontières géographiques et humaines, ont noté les organisateurs, faisant savoir que la clôture du festival se tiendra également au Cinéma Rif, lieu emblématique de Tanger.