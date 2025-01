La 3ème édition du Festival du livre africain de Marrakech célèbre la diversité littéraire et artistique du continent

16/01/2025

La 3ème édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM), prévue du 30 janvier au 2 février au Centre culturel Les Étoiles Jemaâ El-Fna, mettra à l’honneur la richesse et la diversité littéraire et artistique du continent africain.



Marquée par la présence de Jean-Marie Gustave Le Clézio, Prix Nobel de littérature, cette édition proposera une programmation riche, avec la participation d’une cinquantaine d’auteurs et d'artistes, en provenance de plus d'une vingtaine de pays et de trois continents.



"Après une naissance réussie en 2023, une confirmation riche en rencontres et en émotions en 2024, cette troisième édition se veut une exaltation des littératures et des cultures africaines, une exaltation de tout ce qui nous unit : nos voix, nos histoires, nos créations communes et notre humanité partagée", a souligné le délégué général du FLAM, Younès Ajarraï, lors d’une conférence de presse tenue jeudi à Casablanca, dédiée à la présentation de cette édition.



"Le FLAM 2025 introduira cette année le Prix littéraire des lycéens de Marrakech, qui devient un pilier de l'événement, et diversifiera sa programmation en intégrant des formes d'expressions artistiques comme le cinéma, la musique et d'autres performances", a-t-il ajouté.



Des tables rondes mettront également en avant les voix féminines. Hanane Essaydi, cofondatrice du festival et chargée de programmation, a indiqué, à ce titre, que cet événement rendra hommage aux femmes écrivaines, artistes et figures politiquement engagées du continent africain, tout en célébrant le centenaire de Frantz Fanon, figure majeure de la pensée décoloniale.



"Une place particulière est également accordée à la jeunesse en proposant des activités visant à rapprocher les jeunes de la lecture, pour raviver leur envie de lire et d’exprimer leurs idées", a-t-elle relevé.



Parmi les invités d'honneur, l'écrivaine mauricienne Ananda Devi prononcera la leçon inaugurale, tandis que Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice de la République française, sera le grand témoin de cette édition. Des tables rondes aborderont également la condition des femmes et leur rôle dans la création littéraire et artistique.



En parallèle, le FLAM proposera des cafés littéraires, des palabres, des lectures, des séances de dédicaces, des projections de films et des soirées nocturnes. Une exposition de l'artiste haïtienne Marie-Denise Douyon et des œuvres de la plasticienne marocaine Najia Mehadji, dont l’affiche du festival est inspirée, enrichiront également l’événement.



Un programme spécial sera consacré également à la jeunesse, avec des ateliers d'écriture, des master class et des rencontres littéraires dans les écoles et universités partenaires, pour promouvoir la lecture et l’écriture auprès des jeunes générations.



Fondé par l'écrivain et artiste plasticien Mahi Binebine, l'entrepreneur culturel Younès Ajarraï, l'universitaire Hanane Essaydi et la journaliste Fatimata Wane-Sagna, et organisé par l'Association WE ART AFRICA//NS, le FLAM rassemble des écrivains, penseurs et intellectuels d'Afrique, de ses diasporas et de ses descendants.



Cet événement, devenu un rendez-vous culturel incontournable, vise, selon ses organisateurs, à contribuer au rayonnement culturel et artistique de l'Afrique tout en mettant en lumière la richesse de ses littératures et de ses arts.

Il cherche également à encourager la culture, promouvoir l'écriture et soutenir le développement économique et social à travers l'art.