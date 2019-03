La 37ème session de la CONFEJES salue le Maroc pour son organisation des Jeux africains 2019

Les participants à la 37ème session de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES), réunis à Marrakech du 14 au 16 mars, ont salué le Maroc pour son organisation des Jeux africains 2019 en conformité avec les normes olympiques.

Dans leurs décisions sanctionnant les travaux de cette conférence à laquelle a pris part la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, les participants encouragent et soutiennent le Royaume du Maroc pour son organisation des Jeux africains 2019 et le félicitent pour la conformité de son organisation avec les règles et normes olympiques, ouvrant la voie à faire de ces Jeux un rendez-vous sportif qualificatif pour les Jeux olympiques 2020.

La 37ème Conférence ministérielle de la CONFEJES a exprimé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI sa très profonde gratitude pour le Haut Patronage de la Conférence ministérielle, au regard de l'accueil chaleureux dont ses membres ont été entourés, depuis leur arrivée, et aux excellentes conditions de séjour et de travail qui leur ont été offertes, et a rendu hommage au Souverain pour sa vision et son leadership en faveur de la jeunesse, soulignant les chantiers initiés en vue de prendre en charge les attentes de la jeunesse du Royaume.

La Conférence des ministres a, par ailleurs, félicité le Secrétariat général pour les évolutions observées au niveau de la réduction des coûts des droits de retransmission TV des événements sportifs, l'invitant à poursuivre ledit processus en collaboration avec l'Union africaine de radiodiffusion de l’Union africaine, la Confédération africaine de football et les autres Confédérations sportives.

Concernant l'organisation égyptienne de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2019), les ministres encouragent et soutiennent la République arabe d’Egypte et la félicitent pour son engagement en faveur du sport en Afrique et son action continue envers la jeunesse. Ils encouragent également les Etats et gouvernements membres à assurer la préparation et la participation des jeunes aux prochains Jeux de la Francophonie et les appellent à s’engager dans la commémoration de la Journée internationale de la Francophonie célébrée le 20 mars de chaque année.

Placé sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, ce conclave qui s'est tenu sous le thème "La CONFEJES 50 ans après: quel impact sur la jeunesse et le sport dans l'espace francophone ?", a réuni des ministres de la Jeunesse et des Sports de 43 pays, ainsi que des représentants de nombreuses organisations internationales et régionales œuvrant dans les domaines de la jeunesse et des sports dans l'espace francophone.

Cette conférence a été l'occasion pour les participants d'établir le bilan d’un demi-siècle d’action en faveur de la jeunesse, et ce dans le cadre de la célébration du jubilé de la création de la CONFEJES.

Créée en 1969, la CONFEJES est une institution intergouvernementale qui œuvre pour la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs au sein de l’espace francophone.

La conférence, qui compte 43 Etats et gouvernements membres, vise en particulier à encourager les initiatives d’insertion socio-économique proposées par les jeunes en participant au financement de projets de jeunes entrepreneurs, promouvoir la vie associative, contribuer au développement et à la formation d’une élite sportive en Afrique et à favoriser des rencontres sportives et des rassemblements de jeunes pour renforcer les échanges, stimuler et valoriser leur participation et leur contribution au sein de la société.