La 2ème édition du Forum Nexus WEFE, une plateforme pour examiner les solutions innovantes face au changement climatique

05/02/2025

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima tiendra la 2ème édition du Forum Nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire-Ecosystèmes (WEFE), les 5 et 6 février 2025 à Tanger, offrant ainsi une plateforme d’échange dédiée à la discussion et au développement de solutions innovantes pour relever les défis du changement climatique.



Tenu sous le thème "Coopération multiniveaux pour un développement résilient : mettre en action le Nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire-Ecosystèmes", le Forum réunira des dirigeants politiques, des experts du domaine ainsi que des institutions nationales et internationales pour aborder des enjeux majeurs tels que la raréfaction des ressources et la transition énergétique, indique un communiqué des organisateurs.



Suite à une première édition réussie, qui avait mis l’accent sur un dialogue élargi autour de l’interconnexion entre l’eau, l’énergie, la sécurité alimentaire et les écosystèmes, l’édition 2025 se focalisera sur les actions en la matière, à travers le lancement de projets concrets favorisant le développement durable.



Le Forum mettra ainsi l’accent sur des solutions pratiques s’appuyant sur des financements innovants, des partenariats public-privé et l’intégration des dernières avancées technologiques pour renforcer la transition énergétique, optimiser la gestion des ressources en eau et soutenir une agriculture résiliente.



Le Forum sera marqué par la signature d'une convention-cadre réunissant plusieurs institutions majeures, visant à renforcer la coopération autour de l’approche WEFE Nexus, en encourageant le recours aux énergies renouvelables, l’utilisation efficace et durable de l’eau, l’amélioration de la résilience des systèmes agricoles, ainsi que la protection de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques et terrestres.



Cet événement contribuera par ailleurs à une meilleure gestion durable des ressources naturelles, bénéficiant à la fois aux communautés locales et à l’environnement.



La présentation d’un rapport stratégique sur l’interconnexion Eau - Energie - Sécurité alimentaire- Ecosystèmes, par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) est également prévue, en plus de recommandations pour une gestion intégrée et durable des ressources naturelles au Maroc, précise le communiqué.



Les participants aborderont lors du Forum divers axes principaux, notamment "La gestion intégrée de l'eau", "Les énergies renouvelables et la sécurité énergétique", "L'agriculture durable et la sécurité alimentaire", "La résilience climatique et les solutions basées sur la nature" et "Les financements innovants".



Le Forum présentera par ailleurs des technologies et projets pionniers tels que l’agrivoltaics (intégration de l’agriculture et de l’énergie solaire), l’hydrogène vert, les techniques de dessalement de l’eau, ainsi que des solutions naturelles pour renforcer la résilience environnementale.



Un hackathon sera également organisé afin de récompenser les meilleurs projets innovants proposant des solutions pratiques et durables aux défis du Nexus WEFE, illustrant ainsi l’engagement du Forum à transformer les idées en actions concrètes.