La 2ème édition du Festival international des femmes metteuses en scène “Jassad” à Rabat

12/01/2024

La deuxième édition du Festival international des femmes metteuses en scène "Jassad" sera organisée, du 25 au 29 janvier courant, à l'initiative du théâtre Aquarium et avec la participation de 9 pièces théâtrales représentant 9 pays.



"Le festival maintient son engagement en faveur de la créativité théâtrale des femmes en particulier et des arts vivants en général, en guise de contribution à la promotion et au renforcement de la présence des femmes dans les domaines de l'art et de la culture", affirment les organisateurs dans un communiqué.



Cette année, le festival vise à rassembler des femmes metteuses en scène du Maroc, de l’Italie, du Cameroun, de la Grèce, de la France, de la Tunisie, de l’Espagne et de l’Egypte/Allemagne, offrant une diversité artistique et culturelle exceptionnelle, ajoute la même source.



La deuxième édition du Festival "Jassad" promet une programmation riche et diversifiée. En plus des spectacles, un master class animé par la metteuse en scène et réalisatrice marocaine Layla Triqui offrira une opportunité unique d'apprentissage et d'échange.



Des rencontres, notamment celles dédiées aux femmes metteuses en scène et aux femmes scénographes, seront également organisées pour explorer les différentes facettes des métiers théâtraux au féminin.



Le festival rendra également hommage à l’une des figures féminines ayant marqué le monde du théâtre au Maroc, plaidant en faveur des femmes artistes marocaines qui ont contribué et continuent à enrichir la tradition théâtrale du Royaume. Un hommage témoignant de l'engagement continu du festival “Jassad” contre les inégalités de genre.



Les pièces de théâtre de la deuxième édition se dérouleront dans plusieurs lieux prestigieux de la capitale, notamment le Théâtre national Mohammed V et la salle Bahnini, outre le Théâtre Aquarium du quartier d'Akkari, ainsi que la salle Gérard Philippe de l'Institut français.



"De tout cœur, moi et toute l'équipe du Festival Jassad nous nous engageons à promouvoir la présence incontestable des femmes sur la scène théâtrale et dans tous les aspects de l'expression artistique. Le théâtre, reflet de notre société, devrait être le lieu où chaque voix féminine résonne, inspire et suscite le changement. Nous croyons fermement en la puissance de l'art pour éveiller les consciences, abolir les barrières et ouvrir la voie à une égalité authentique dans tous les domaines de la vie", déclare Naïma Zitan, fondatrice du théâtre Aquarium et présidente du festival, citée par le communiqué.



La deuxième session de ce festival est organisée avec le soutien de plusieurs partenaires, à l’instar du ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, du Conseil national des droits de l'Homme, de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), de l'Institut français du Maroc (IF-Maroc), de l’Institut de la culture italienne de Rabat (IICRabat), de l’ONU Femmes, ainsi que de la Fondation Orient-Occident.



La première session du festival a connu un grand succès, car elle a réuni des femmes créatives de différents horizons et pays, dont l'objectif était de faire progresser les talents des femmes et de les valoriser dans le domaine culturel et artistique, tant au niveau du Maroc qu'au niveau des pays participants, indique le communiqué. Et de conclure que la deuxième édition de “Jassad” promet d'être un événement exceptionnel, mettant en avant la créativité et le talent des femmes dans le domaine du théâtre. Nous invitons chaleureusement les médias et le public à se joindre à nous pour célébrer cette diversité artistique unique.