La 2ème édition du Festival Ania de la culture amazighe à Nador

02/01/2025

L’Association Maroc des cultures et des arts (AMCA) organise, du 14 au 18 janvier, la deuxième édition du Festival Ania de la culture amazighe.



Organisé sous le signe "Nador capitale de la culture amazighe", en coopération avec plusieurs partenaires, cet événement culturel vise à mettre en avant l’histoire et le patrimoine culturel amazighs en tant que composante essentielle de la culture marocaine, aux affluents multiples, indique un communiqué de l’Association.



Cette édition intervient après le succès de la première édition du festival, et en application des Hautes orientations Royales appelant à la promotion de la langue amazighe comme composante de l'identité marocaine, précise la même source, notant qu'elle s'inscrit aussi dans le cadre de la célébration du Nouvel an amazigh.



Le programme de la deuxième édition comporte, outre la cérémonie d'ouverture qui se déroulera au complexe culturel de Nador, une exposition artistique qui va jeter la lumière sur le volet matériel de la culture amazighe, et ce à travers l’exposition d’habits, de bijoux et de tableaux artistiques.



Le festival sera également marqué par l'organisation d'une caravane pédagogique qui sillonnera plusieurs établissements scolaires. Elle proposera des ateliers aux élèves axés notamment sur le dessin et le théâtre amazighs, ainsi qu'un colloque national sur le thème "Le bilan et le processus d’opérationnalisation officielle de l’amazigh: défis et perspectives", en plus de rencontres intellectuelles et culturelles.



Selon le communiqué, l'association, avec ses partenaires, tient à ce que cette édition soit innovante et riche en activités ciblant divers catégories et groupes sociaux, en se focalisant sur l'identité amazighe et le patrimoine matériel et immatériel, afin de contribuer à sa promotion et son renforcement.



Cette édition sera organisée en partenariat avec la province de Nador, l'Agence de développement de l'Oriental, la Chambre régionale d’artisanat, la commune de Nador, la Faculté pluridisciplinaire de Nador, l'Ecole supérieure de technologie de Nador, la représentation provinciale du département de la Culture et la Direction provinciale du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports.