La 2ème édition du Cyber Security Day prévue le 28 novembre à Casablanca

13/11/2024

La 2ème édition du Cyber Security Day se tiendra, le 28 novembre à Casablanca, sous le thème "De la résilience à l'accélération : quelles priorités pour le Maroc face aux cyber-menaces en 2025 ?".



"Après le succès retentissant de l'édition 2023, l'événement revient cette année encore avec pour ambition d'élever davantage le niveau des discussions et d'approfondir les échanges entre les acteurs du secteur. La rencontre, organisée au Carré d'or, rassemblera des experts, décideurs et chercheurs autour de débats et d’échanges essentiels sur les défis de la cybersécurité au Maroc", indique un communiqué de Cyberforces.



Le programme de l'événement promet une expérience complète avec des panels interactifs réunissant des clients et des experts, tel que le cabinet international IDC, ou encore des constructeurs technologiques de classe mondiale, des keynotes inspirantes sur les tendances actuelles, des ateliers pratiques pour découvrir les nouvelles technologies, un concours de hacking "Capture The Flag" qui mettra à l'épreuve les compétences des participants, et enfin des sessions de networking pour favoriser les échanges au sein de la communauté, fait savoir la même source ajoutant que face à l'accélération des cyber-menaces, il est crucial de ne plus seulement penser en termes de protection, mais de résilience, rapporte la MAP.



Le Cyber Security Day 2024 n'est pas simplement un événement, c'est une plateforme de réflexion et de collaboration pour anticiper, comprendre et s’adapter aux nouvelles dynamiques de la cybersécurité au Maroc", a dit Reda Bakkali, président directeur général de Cyberforces, cité dans le communiqué.



Et d'ajouter : "En réunissant les meilleurs experts et décideurs, nous visons à doter le pays des outils et des connaissances nécessaires pour transformer les défis en opportunités et garantir une cyber-résilience à long terme". La thématique choisie cette année aborde la notion cruciale de cyber-résilience, qui ne se limite pas à la protection des systèmes mais englobe la capacité des organisations à anticiper et réagir face aux cyberattaques, tout en garantissant une continuité d'activité.



Des discussions enrichissantes permettront d'explorer les domaines où les DSI et les RSSI doivent concentrer leurs efforts, notamment dans le contexte des environnements cloud, des technologies opérationnelles, de l'Internet des objets, et de l'intelligence artificielle générative. Si cette dernière suscite des inquiétudes en raison des risques de malwares et de deepfakes, elle représente aussi une opportunité de renforcer les dispositifs de cybersécurité grâce à des analyses avancées, une détection plus efficace et une augmentation des capacités opérationnelles.



Une autre question centrale que posera cette édition du Cyber Security Day sera celle de savoir de quelle manière les entreprises marocaines peuvent structurer une stratégie de cybersécurité mature et résiliente pour 2025, face à l'accélération des menaces, sous-tendue par l'émergence de l'IA générative.