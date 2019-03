La 25ème édition du Forum EMI-Entreprises, un pont entre étudiants et employeurs

28/03/2019

Voilà déjà 24 ans que le Forum EMI-Entreprises porte haut les couleurs de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs et incarne l’excellence. Parrainé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI depuis 1999, il a accueilli l’année dernière plus de 10000 visiteurs et plus de 90 entreprises s’imposant ainsi comme le 1er Salon de type école-entreprises du Royaume.

Offrir aux étudiants des différentes écoles du Maroc une ouverture sur les vastes horizons du milieu professionnel et leur permettre une insertion des plus aisées dans le monde de l’entreprise est la devise du Forum.

Evènement prisé autant par les internes que par les externes, le Forum rassemble tous les ans des personnalités parmi les plus influentes. Entre ministres, directeurs généraux, professeurs et hauts dirigeants, les conférences qui y sont tenues sont animées par des intervenants de renom.

Plusieurs secteurs sont représentés lors des deux journées du Forum : construction, télécommunications, agroalimentaire, audit..., multipliant ainsi les possibilités de recrutement, les offres de projet de fin d’études et de stages.

L’édition quart de siècle qui se tiendra les 3 et 4 avril 2019 au sein même de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs sous le thème «Intelligence économique : un atout stratégique pour dynamiser l’innovation» se veut être l’une des plus réussies.

Plus d’entreprises, un thème au cœur de la polémique actuelle et des concepts intégrés pour la première fois dans un forum de type école-entreprises feront de cette édition un véritable succès.