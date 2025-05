La 1ère édition du Festival des trois rives à Tanger

22/05/2025

La 1ère édition du Festival des trois rives "Tanger chante le monde", se tiendra du 29 mai au 1er juin à Tanger, ont annoncé les organisateurs lors d'une conférence de presse tenue mardi à Casablanca.



Initié par la Fondation des cultures du monde, ce rendez-vous culturel propose une programmation riche et variée, alliant concerts, rencontres littéraires, moments poétiques et spectacles en plein air, avec la participation d’artistes marocains et internationaux.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fondation des cultures du monde, Driss Alaoui M’Daghri, a indiqué que le Festival des trois rives, en rassemblant des artistes, des penseurs et un large public autour de la culture, s’annonce comme un rendez-vous incontournable de la scène artistique tangéroise.



Tout en saluant la qualité exceptionnelle de la programmation de cette première édition, il a estimé que cette "belle aventure" ne manquera pas de se renouveler dans les années à venir.



"La culture est un levier de développement essentiel dans la valorisation d’une ville et de son image à l’échelle nationale et internationale", a-t-il affirmé.

De son côté, la présidente du festival, Nadia Benjelloun, a mis en exergue l’esprit fondateur de cette manifestation culturelle, née du désir de rendre hommage à Tanger, ville-passerelle entre les rives nord et sud, de la Méditerranée et de l’Atlantique.



A travers cette troisième "rive du voyage", symbolisée par la figure emblématique d’Ibn Battuta, Mme Ben Jelloun a évoqué un espace de rencontre entre les cultures, un lieu d’ouverture et d’inspiration qui, selon elle, trouve toute sa légitimité à Tanger, ville charnière, riche de son histoire et de sa position géographique unique, et naturellement destinée à porter un message universel à travers les arts.



A noter que le programme de cette 1ère édition prévoit une série de concerts prestigieux accueillis chaque soir au Palais des arts et de la culture, avec la participation d’artistes de renommée nationale et internationale, dont la chanteuse libanaise Jahida Wehbé, le musicologue marocain Omar Metioui et son ensemble Al Shustari, le London Community Gospel Choir, Itaca Band, Tigrane Kazazian Quartet, ainsi que la soprano Samira Kadiri avec sa création "d’Une rive à l’autre".



En parallèle des représentations musicales, le Festival des trois rives proposera des matinées littéraires, une après-midi poétique et deux concerts en plein air dans les jardins de la Mendoubia, lieu emblématique de l’histoire tangéroise.

Bouillon de culture

Théâtre



Le rideau est tombé, lundi soir à Rabat, sur la 3e édition des Journées du théâtre marocain, tenue du 16 au 19 mai au théâtre Al Mansour.

Initiée par le Conseil de l’arrondissement de Hassan en coordination avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Direction régionale de la culture de Rabat-Salé-Kénitra, cette manifestation culturelle a été organisée en célébration du 22ème anniversaire de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan.



Cette édition a été couronnée par une présentation théâtrale du groupe Zoom Art, mise en scène et écrite par Aziz Abdouni et interprétée par Soukaina Darabil, Abdelhak Belmjahad, Hassan Mikiyat et Mohamed El Haoudi. Elle met en lumière de nombreuses questions sociales dans un scénario mêlant drame et comédie.



La cérémonie de clôture de cette édition a été marquée par un hommage rendu à l’artiste chevronné Hassan Mikiyat, en reconnaissance de ses contributions dans de nombreuses œuvres théâtrales.



Dans une allocution de circonstance, le président du Conseil de l’arrondissement de Hassan, Driss Razi, a indiqué que "les pièces présentées sur la scène du Théâtre Al Mansour confirment que nous possédons un théâtre marocain authentique et que nous côtoyons des hommes et femmes talentueux, dotés de savoir-faire et maîtrisant des outils d’expression et des mots porteurs de sens".

Tout ce patrimoine traduit parfaitement l’identité que nous souhaitons pour notre théâtre, a-t-il fait valoir.



Le soutien au théâtre est un pari essentiel adopté par le Conseil pour rapprocher l'action culturelle du public et de la population de Rabat, a-t-il dit, ajoutant que cet héritage culturel se veut un levier éducatif et cognitif qui développe tous les autres arts qui l’accompagnent, tels que la poésie, la musique, le chant et tous les autres arts.