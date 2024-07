La 19ème édition de la Coupe du Trône de golf à Rabat

12/07/2024

La 19e édition de la Coupe du Trône de golf (saison 2024) sera organisée du 22 au 27 juillet au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat avec la participation de 18 clubs.



Pour cette édition spéciale, les juniors et les seniors participeront à cette compétition, qui connaîtra la participation de 300 joueurs, apportant une dimension plus inclusive et intergénérationnelle, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).



La Coupe du Trône "Seniors" se jouera sur le Parcours Bleu, avec des équipes de dix joueurs et un capitaine, précise la même source, ajoutant que la compétition principale, la Coupe du Trône "Classic", se tiendra sur le Parcours Rouge et rassemblera l’élite du golf marocain, avec des équipes de dix joueurs et leur capitaine.



Ce tournoi attire des joueurs et joueuses classés au World Amateur Golf Ranking (WAGR), incluant les champions d'Afrique de 2022 et les champions et championnes arabes.

En 2023, la FRMG et l’Association du Trophée Hassan II ont introduit pour la première fois une compétition dédiée aux jeunes talents : les "Juniors à la Coupe du Trône".

La 2ème édition de la Coupe du Trône "Juniors" se jouera sur le Parcours Vert, avec des équipes de six joueurs âgés de 9 à 14 ans et un capitaine.



Le titre de la précédente édition est revenu au club du Royal Golf Anfa Mohammedia.