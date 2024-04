La 15ème édition du Meeting international Mohammed VI d’athlétisme, le 19 mai à Marrakech

Ligue de diamant

30/04/2024

La Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA) organise, le 19 mai courant, la 15ème édition du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme au Grand stade de Marrakech, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Pour faire la lumière sur cet événement sportif majeur qui s'inscrit dans le cadre des compétitions d'athlétisme de la Ligue de diamant, la FRMA tiendra, le 3 mai, une conférence de presse à 17h00 dans la salle des conférences du Grand stade de Marrakech.



Cette conférence sera l’occasion pour mettre en avant les nouveautés de cette édition, ainsi que les aspects organisationnels et techniques de cette manifestation sportive internationale, qui connaît la participation des meilleurs athlètes internationaux, indique un communiqué du comité d’organisation.

La 14e édition du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme a connu la réalisation de la meilleure performance mondiale au 3000 m steeple et de six records du meeting.



Il convient de souligner que le programme des meetings comptant pour la Ligue de diamant au titre de la saison 2024 se décline comme suit : Doha (10 mai), Marrakech (19 mai), Eugène (25 mai), Oslo (30 mai), Stockhölm (2 juin), Paris (7 juillet), Monaco (12 juillet), Londres (20 juillet), Lausanne (22 août), Chrozow (25 août), Rome (30 août), Zurich (5 septembre) et Bruxelles (13-14 septembre).



A noter que les étapes chinoises de Xiamen et Shangai ont eu lieu respectivement les 20 et 27 avril.