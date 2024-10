La 13è Rencontre des amateurs de la musique andalouse à Tanger

08/10/2024

La 13ème édition de la Rencontre des amateurs de la musique andalouse, est prévue du 10 au 13 octobre à Tanger, à l’initiative de la Fondation Nassaim Al Andalouss pour la préservation du patrimoine.



Organisée sous le thème " De la source à l'aboutissement... Des trésors artistiques préservés", cette édition promet un programme diversifié sur 4 jours, avec des troupes espagnoles et portugaises de flamenco et fado en invitées d’honneur, indique un communiqué des organisateurs, ajoutant que la rencontre vise à renforcer les liens culturels entre les deux rives de la Méditerranée.



Les spectacles prévus feront voyager le public "du calme de l'art andalou marocain avec ses tonalités, ses littératures et ses réflexions, au rythme du flamenco espagnol plein de vitalité et de vie, en passant par le fado portugais chargé d'émotions", ajoute la même source.



Ce festival sera également marqué par la création du "Prix Dar Al Ala" pour la première fois, une compétition entre les jeunes orchestres des conservatoires régionaux, qui se déroulera le premier jour de la rencontre au Palais de la culture et des arts de Tanger et sera supervisée par des professeurs spécialisés en musique andalouse.



Cette initiative "vise à perpétuer l'échange artistique entre les générations, les anciens maîtres et figures emblématiques grâce à qui ce patrimoine est préservé, ainsi que les jeunes désireux de transmettre à leur tour l'héritage musical aux générations futures", poursuit le communiqué.



Cette édition mettra également à l’honneur le compositeur Nabil Akbib, qui rendra hommage au doyen de la musique andalouse, Ahmed Oukili, lors d’une performance, ainsi que le Dr. Amine Chaachou, reconnu pour ses contributions en matière de littérature et d'histoire.



Au programme également de cette rencontre, une compétition footballistique, ainsi qu'une visite touristique de la médina de Tanger.